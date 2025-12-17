開盤／暴跌千點後 大盤驚現「死亡V轉」？今漲百點 金融三雄帶頭開紅

財經中心／李宜樺報導

台股開盤上演「絕地大反攻」，指數大漲逾百點站回月線，由台積電、聯發科等權值股領軍，成功抵抗美股利空衝擊。在華新集團作帳行情啟動、金融三雄全面開高的助攻下，台股多頭氣勢如虹，分析師提醒後續仍須留意美股與經濟數據的影響。（圖／資料照）

歷經短線急跌逾1200點後，台股今（17）日終於迎來反彈開局。大盤在多空交錯中開紅盤，上漲145.5點，指數來到27683.47點，重新站回月線關卡。由於今日為台指期結算，盤面氣氛偏向謹慎，市場聚焦反彈能否延續、權值股是否續撐，第一盤仍未收盤，多空角力持續進行。

權值股回穩撐盤



盤面焦點集中在權值與作帳族群。台積電早盤上漲5元；聯發科延續反彈力道，續漲15元，來到1435元，成為科技股撐盤要角。金融股同步轉強，中信金、富邦金、凱基金等金融三雄開紅盤，帶動金融指數開高，穩定大盤重心。

台指期結算 成關鍵變數



期貨面來看，台指期夜盤上漲48點，透露跌深後仍有技術性反彈期待，不過法人提醒，結算日易出現震盪拉鋸，指數未必一路走高。後續仍須觀察半導體設備、記憶體、矽光子、PCB、軍工及低軌衛星等族群能否接棒表現。

