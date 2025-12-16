開盤／月線告急！台股大盤暴跌逾2百點 外資空襲台積電跌15元

財經中心／李宜樺報導

台股早盤重挫逾200點，投資人信心明顯轉弱。聯準會人事傳聞再起，美股全面收黑牽動台股情緒。（圖／資料照）

台股今（16）日開盤重挫，早盤一度大跌逾200點，盤中指數最低觸及27634.44點，跌幅0.76%，距離月線支撐僅剩百點空間。受到美股四大指數全面收黑、聯準會主席人事傳聞添變數影響，市場避險情緒升溫，科技與半導體權值股成為賣壓重心，台股再度面臨壓力測試。

權值雙王走弱 台股早盤急挫

台積電開低走低，一度重挫15元至1435元，智邦同步下跌35元、報1175元，電子權值股全面受壓；聯發科逆勢上漲15元至1435元，成為盤面少數撐盤焦點。分析師指出，外資期貨空單擴增、融資增加25億元，顯示短線投機氣氛仍重，籌碼結構偏不穩定。

聯準會人事變數 市場信心受考驗

外媒報導，美國總統川普屬意的聯準會主席候選人哈塞特（Kevin Hassett），因政治色彩過濃遭陣營內部反彈，傳出12月初將改由另一候選人華許（Kevin Warsh）重新面試。此舉引發市場對貨幣政策不確定性的憂慮，使美股昨夜全面收黑，道瓊跌0.48%、那斯達克跌0.59%、費半指數挫0.61%。

台股目前籌碼凌亂且信心不足，短線仍有再測支撐風險。月線27578點為當前多空分水嶺，若能守住，有望止跌反彈；若失守，恐引發更大波動。投資人宜靜待國際變數明朗後，再行布局，以免成為短線震盪的犧牲者。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

