開盤／權王台積電回拉！開盤守住1705元 中小型股接力表態撐盤

財經中心／師瑞德報導

台股今日（14日）開盤維持穩健，加權指數報30804.96點。雖然台積電微跌0.29%報1705元，但市場重心明顯轉移至中小型股，希華、泰霖強攻漲停。產業以綠能環保漲2.57%最為強勢，反映資金由權值股流向傳產與題材股的輪動盤勢。（示意圖／PIXABAY）

台股今日（14日）開盤呈現窄幅震盪格局，加權指數開在30804.96點，較前一交易日上漲97.74點，漲幅0.31%，維持在三萬點大關上方。權值股台積電（2330）開盤股價小幅拉回，報1705元，下跌5.00元，跌幅0.29%。儘管權王表現平淡，但中小型股展現接力態勢，櫃買指數（OTC）開盤漲幅達0.55%，報286.93點。

類股輪動轉趨明顯 希華、泰霖強勢表態

觀察今日開盤市況，資金有向中小型績優股流動的跡象。電子零件族群的希華（2484）與泰霖（4580）表現強勢，開盤即攻上漲停板，漲幅達10.00%；此外，環保回收族群的可寧衛（8422）與綠電（8440）亦同步走揚。分析師指出，在大盤站穩三萬點後，資金傾向尋找基期相對較低或具備題材的個股進行輪動，這有助於市場籌碼的適度換手。

綠能環保強勢 記憶體表現平疲

產業族群表現方面，今日開盤以綠環指最為亮眼，漲幅達2.57%，機電、化工及油電燃氣等族群漲幅則在1.4%至1.5%之間。相較之下，電子族群中的記憶體概念股走勢較弱，開盤下跌0.54%，玻璃基板、無人機及行動支付等概念股則呈現小幅修正。整體而言，盤面呈現電子弱、傳產強的資金配置特性。

