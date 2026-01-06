開盤／空軍壓境！台積電跳空跌20元 台股站穩3萬點有點抖

財經中心／師瑞德報導

台股今（6）日多空激戰！台積電領跌20元，大盤翻綠回測3萬點。惟資金快速輪動，電纜、化工及檢測股逆勢噴紅撐盤。（示意圖／PIXABAY）

台北股市今（6）日早盤氣氛詭譎，加權指數在權值股全倒的壓力下，開盤即陷入苦戰。截至上午9點01分，指數下跌78.89點，暫報30026.15點，跌幅0.26%，K線呈現弱勢的綠色型態，3萬點整數大關岌岌可危。期貨市場反應更為劇烈，台指近大跌103點，空方氣焰囂張。

半導體成重災區 台積電跌20元領跌

這波跌勢的震央源自半導體族群。權值王台積電（2330）今早開盤運氣不佳，股價直接跳空開低，下跌20元至1650元，跌幅達1.19%，技術面呈現帶量下殺的綠棒，拖累半導體類股指數重挫0.91%。電子權值的疲軟，讓大盤頓失重心，也讓市場擔憂外資是否正在進行獲利了結。

內資另闢戰場 傳產與生技接棒

然而，在權值股遭提款的同時，內資主力卻在其他戰場點火。代表中小型股的櫃買指數（OTC）展現驚人韌性，逆勢上漲1.21點（+0.43%），K線翻紅。盤面上呈現「傳產接棒、題材股亂舞」的景象，電纜類股（+2.45%）與化工類股（+2.25%）成為資金避風港；電子次族群中，檢驗試劑概念股狂飆3.58%，電子紙（+2.07%）與Micro LED（+1.75%）也強勢表態，顯示資金並未撤離市場，只是進行快速輪動。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

