開盤／美元指數狂飆資金出逃！台股跳空大跌467點 台積電重摔25元

財經中心／李宜樺報導

美股費半指數慘摔拖累台股，今日大盤開盤重挫逾400點，台積電與鴻海等權值股同步走低。（圖／資料照）

美股上週五受美國總統川普選定華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席的消息衝擊，市場預期未來貨幣政策將轉趨鷹派，導致美元指數強勢大漲，創下去年5月以來最大單日漲幅。避險資金與風險資產同步撤出，美股四大指數全面收黑，科技股淪為重災區。這股肅殺氣氛今（2）日直接衝擊台股，大盤開盤隨即跳空重挫，重摔467.21點，來到31596.51點，失守10日線。

權值股殺聲隆隆台積電領跌

身為台股定海神針的台積電（2330），今日開盤表現疲軟，股價重挫25元，對指數形成沉重壓力。不僅權王落難，其他權值股也無法倖免，「海公公」鴻海（2317）下跌3元，來到217.5元水位；受美股半導體族群大跌影響，記憶體族群更是哀鴻遍野，華邦電（2344）開盤後崩跌8%，股價來到117.5元，顯示市場對科技股評價調整的恐懼正在蔓延。

籌碼面混亂靜待盤勢止跌訊號

從籌碼面來看，台指期夜盤先行重挫363點，預告了今日的慘澹行情。法人動向方面，外資近期期貨淨空單水位居高不下，且上週五已大舉賣超逾500億元，配合融資餘額持續增加，顯示籌碼面略顯凌亂。倫元投顧分析師指出，目前市場正經歷「去風險化」的陣痛期，投資人短線應嚴格控管持股水位，盤中雖可留意機器人、矽光子及軍工等族群，但務必觀察指數何時出現止跌訊號，切勿在此時盲目攤平。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

