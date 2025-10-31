開盤／美股崩跌嚇不退！台積電月內漲2百元今續噴 台股漲150點奇蹟抗跌

財經中心／李宜樺報導

聯準會「鷹」聲震懾美股，台股力抗全球逆流！ 上週五美股因聯準會降息決策偏鷹、美中貿易協議細節未明，加上科技巨頭財報不一，四大指數全面走跌，AI與科技股成為重災區，道瓊、那斯達克、費半指數均明顯下挫。然而，台股今（31）日開盤卻上演「逆天戲碼」，不僅未受美股利空衝擊，大盤指數更強勁上漲156.87點，來到28444.4點，展現出驚人的抗跌韌性，台積電（2330）一開盤即上漲10元，網通概念股智邦（2345）更是暴衝35元，股價直衝1055元，為台股多頭注入強心針。

台積電噴發！一個月飆漲200元 盤後交易再創歷史新高

被視為台股護國神山的台積電，今日一掃美股ADR小跌陰霾，盤中股價強漲，儘管聯準會降息步調可能放緩，市場對AI投資的長期邏輯仍持樂觀態度。更令人振奮的是，台積電在盤後交易竟出現驚人買盤，股價直接飆升至1649元，創下歷史新高。回顧近一個月走勢，台積電股價已狂漲超過200元，強勢表現不僅推升大盤，更讓市場開始期待「光輝十月」的行情有望延續，甚至預測台股將直衝三萬點大關，挑戰月線連七紅的歷史紀錄。

網通概念股接棒噴出！智邦暴衝千元俱樂部

除了台積電的強勢表現，網通概念股也成為盤面焦點。指標股智邦今日股價暴衝35元，衝上1055元，成功晉升千元俱樂部，顯示市場資金對特定產業的追捧不減。

