開盤／美股賣壓牽動台股 台積電開盤跌15元

美股周三走勢劇烈震盪，三大指數盤中一度齊步改寫歷史新高，但高檔賣壓隨即湧現，終場翻黑收低，且權值股台積電昨天就已承壓，多方因素為台股開盤投下變數，今(8)日開盤以30330.58點開出，指數大跌104.89點，跌幅0.34％，權值股台積電（2330）跌15元，跌幅0.89％在1660元附近震盪。鴻海（2317）跌1.25%，在235.50元附近震盪、廣達（2382）跌幅1.06%，在278元附近震盪。

受地緣政治影響，無人機概念股唱紅，雷虎（8033）上漲3.08%，股價在150.00元附近向上，中光電（5371）上漲1.85%，在87.9元附近震盪。

