開盤／耶誕行情來了！台股開盤暴漲逾4百點 台積電狂噴40元大反撲

財經中心／李宜樺報導

台股今（22）日開盤火力全開，權王台積電 忍了一整個禮拜，今天一開盤直接表態，股價跳空大漲40元，單一檔就貢獻大盤約600點漲點，成為撐盤最關鍵引擎。指數早盤氣勢如虹，大張446.44點，來到28142.79點，市場明顯的耶誕行情，多頭情緒快速回溫。

台積電忍一週 今早一口氣爆發

台積電今日開盤即展現壓抑後的宣洩力道，買盤不手軟，權值股帶頭衝，也同步帶動電子權值族群回神。法人指出，台積電期貨夜盤先行上漲，加上現貨一開盤就跳空，顯示內外資態度明顯轉多，市場不再只看短線，而是重新押注長線基本面與AI趨勢。

記憶體解禁不怕 南亞科續噴

記憶體族群同樣吸睛，南亞科今日「出關」後不但沒有熄火，反而關不怕，早盤續噴半根漲停板，股價衝上185元，量價齊揚。市場解讀，記憶體報價回溫、AI伺服器需求帶動高頻寬記憶體想像空間，成為資金輪動下的焦點標的。

納智捷賣出 市場卻給跌停

相較之下，傳產股卻顯得冷清。裕隆日前宣布將納智捷出售給鴻華先進，消息未能獲得市場買單，今日早盤直接摜殺跌停，雖一度被打開，但賣壓沉重，成交量爆出近8千張，顯示市場對後續營運與策略轉向仍抱持高度疑慮。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

