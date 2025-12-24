開盤／耶誕行情繼續紅！大盤再漲近2百點 台積電帶頭衝站上1500元
財經中心／李宜樺報導
耶誕老人真的來敲門了，而且送上的還是大紅包！在美國超強經濟數據的加持下，台股今（24）日開盤上演瘋狂噴發秀，加權指數一開盤就勢如破竹，直接飆漲169.89點，指數來到28482.12點，展現出多頭強勢攻堅的霸氣。最令股民血脈賁張的是，護國神山台積電（2330）今日再度攻克1500元大關，開盤上漲10元，這神聖的「千五」防線一破，讓整個市場氣氛High到最高點。
千五大關攻克！台積電領軍噴百點
美股昨夜的強勁表現為台股今日的噴發埋下伏筆。受惠於美國商務部公布第三季GDP年化成長率高達4.3%，遠超市場預期，這劑強心針讓標普500指數連四漲創新高。台積電今日不僅現貨強勢，期貨盤後也早已上漲10元預告行情。今日早盤台積電站穩1500元，不僅穩定大盤軍心，更激勵整體AI供應鏈信心，帶動台指期反彈攻勢一波接一波，展現出銳不可當的氣勢。
南亞科噴發！單季瘋漲五成驚呆網
除了台積電的傲人表現，盤面上的另一大金雞母則是記憶體大廠南亞科（2408）。市場觀察發現，南亞科在第四季的股價表現簡直是「外掛級」，累計漲幅竟然逼近五成，成為這波電子股補漲潮中的最強黑馬。隨著集邦科技看好面板報價調漲，加上美光等半導體巨頭展望樂觀，資金正瘋狂湧向記憶體與轉機族群。內資大戶與法人作帳行情同步啟動，讓這檔低基期的權值股變身噴射機，不少空手投資人看得直跺腳。
