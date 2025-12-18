開盤／記憶體爆量能救火？華邦3分鐘狂掃6萬張 台股仍大跌百點守季線

財經中心／李宜樺報導

（圖／資料照）

美股科技股大地震，這股寒流今（18）日全面凍結台股！受到美股四大指數昨夜全軍覆沒影響，特別是費城半導體指數崩跌3.78%，讓台股今日一開盤就面臨極大壓力。加權指數開盤即重挫131.59點，指數來到27525.17點，直接回測季線支撐。市場氣氛風聲鶴唳，投資人緊盯這波跌勢是否會演變成技術面破位。

台積電驚現神秘價 盤後1575元指路

護國神山台積電（2330）今日成了外資提款機，開盤大跌15元，股價來到1430元，權王失色讓指數瞬間蒸發百點。然而，在愁雲慘霧中卻驚現「神秘訊號」！有細心股民在盤後交易發現，台積電竟出現大量掛單1575元的紀錄。這價位與現價有著驚人落差，引發網友熱議這是否為「神人指路」，暗示台積電未來的終極目標價。

儘管神人掛單引人遐想，但現實面依舊殘酷。台積電期貨盤後重挫、ADR走勢疲軟，加上外資昨日大砍354億元，這波調節潮顯然還沒看到盡頭。美股甲骨文資料中心融資案受阻的利空，更像是一記重錘，砸在所有AI概念股的心頭，連帶智邦（2345）今日開盤也重摔25元，跌至1160元，市場信心相當脆弱。

華邦電六萬張量噴 記憶體成避風港

在一片慘綠中，記憶體族群卻異軍突起。美光財報亮眼的利多效應終於在台股發酵，華邦電（2344）今日開盤展現恐怖氣勢，上漲2.5元來到76.5元，開盤僅僅3分鐘，成交量就瘋狂衝破6萬5千張。這種「滾量式」的漲法，顯示資金正在尋找防禦型避風港，也讓華邦電成為今日盤面上最亮的星。

