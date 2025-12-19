開盤／記憶體雙雄威剛南亞科點火 科技股回魂台股開盤狂漲300點
財經中心／李宜樺報導
美國通膨數據降溫引爆全球股市狂歡，聯準會（Fed）降息預期再度點燃，美股週四全面收高。受此激勵，台股今（19）日開盤展現驚人氣勢，開盤第一盤隨即大漲346.5點，指數一舉站上27815.03點。權值王台積電（2330）領軍衝鋒，加上AI與記憶體族群集體噴發，市場多頭情緒沸騰，大行情真的回來了？
台積電目標價喊上1888元
護國神山台積電今日開盤表現強勁，股價直接跳空大漲25元，來到1455元水位。事實上，外資券商對台積電展望依舊樂觀，摩根士丹利（大摩）更在最新報告中語出驚人，將目標價喊上1888元的「發發發」天價，遠高於市場預期的目標價1780元。大摩認為，隨著AI對先進製程的需求持續處於供不應求狀態，台積電的議價能力與市佔率將推升獲利成長，吸引買盤瘋狂進駐。
記憶體威剛南亞科全紅
除了台積電吸金，資金也明顯往記憶體族群靠攏。受惠美大廠美光（Micron）釋出優於預期的財測，顯示AI伺服器與高頻寬記憶體（HBM）需求火熱，激勵台股記憶體族群集體開紅。威剛（3260）、南亞科（2408）開盤後表現不俗，盤面紅通通一片。分析師指出，美光股價在美股大漲超過10%，徹底帶動半導體與記憶體族群的回神氣勢，這股熱潮正從美股完美傳遞至台股。
智邦狂飆30元強勢反攻
雲端資料中心與網通大廠智邦（2345）今日同樣不甘示弱，開盤大漲30元，股價直奔1210元，成為盤面上另一顆耀眼的明星。受惠於AI需求帶動資料中心升級換代，網通族群在台股反彈中扮演要角。隨著那斯達克與費半指數強彈，台股科技權值股今日紛紛表態。法人認為，雖然外資空單仍在高位，但隨著通膨數據降溫與AI族群財測報喜，台股短線止跌反彈訊號強烈，後續需觀察量能是否能有效放大，支撐指數站穩。
