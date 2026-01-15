開盤／走勢震盪！台積電法說利多出盡？回測1685元支撐

財經中心／師瑞德報導

2026年1月15日台股開盤遇壓，加權指數跳空重挫157點失守30800大關，台積電領跌回測1685元支撐。盤面上AI、半導體指走勢墨綠，資金轉進玻璃、塑膠等傳產避險。櫃買市場逆勢突圍，裕山、泰藝強攻漲停，顯現「指數震盪、個股表態」格局，投資人宜聚焦轉機中小股避風頭。（示意圖／PIXABAY）

今日（15日）台股開盤表現疲軟，加權指數跳空低盤，早盤最低觸及30784.40點，下跌157.38點，跌幅約0.5%。台股龍頭台積電（2330）今日遭遇顯著調節賣壓，開盤報價1690元，較前一日重挫20元，跌幅達1.16%。分析師指出，大盤開盤即失守31000點大關，顯示萬三關前高檔壓力沉重，加上權值股受國際資金調節影響，短期內大盤將陷入震盪築底格局。

AI與半導體族群淪重災區 傳產逆勢抗跌

廣告 廣告

觀察類股表現，半導體與AI族群今日整體走勢墨綠，其中半導體指下挫0.97%，AI概念股亦下跌0.55%，淪為殺盤焦點。反觀傳產族群表現相對搶眼，玻璃指受惠基本面支撐逆勢強漲1.96%，塑膠指與電纜指亦分別上漲1.49%與0.74%。在概念股方面，AI PIN與重電能源展現韌性，漲幅介於1.52%至1.58%之間，顯示在指數修正期間，避險資金明顯流向中小型概念股與基期較低的傳產標的。

櫃買指數逆勢走紅 裕山、泰藝領軍強攻漲停

儘管大盤沉重，代表內資動向的櫃買指數（OTC）今日表現相對抗跌，開盤報291.29點，小漲0.69點，漲幅約0.23%。盤面個股表現極為火熱，多檔標的直衝漲停。裕山（成交價44.00元）與泰藝（成交價27.50元）雙雙亮燈漲停，漲幅高達10%；此外，鈺鎧、台境、基士德-KY等個股亦緊隨其後，漲幅均超過9.9%。分析師分析，目前盤勢呈現「大盤修正、小股表態」的格局，投資人可留意內資認養且具備題材性的轉機股。

名師解盤：避開權值調節 聚焦傳產與轉機中小股

資深分析師建議，目前加權指數受到台積電重挫影響，短期走勢受壓，台積電五檔掛單顯示下方1685元處有一定買盤支撐，但上方解套壓力仍大。投資人應避開漲多的大型權值股，轉向關注玻璃、重電能源等強勢族群，或聚焦如裕山、泰藝等技術面強勢噴出的中小型飆股。操作上建議控管資金部位，切勿在高檔追逐弱勢股，待大盤站穩三萬大關後再行加碼。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台灣錢淹腳目！5年內「億級富豪」狂增3萬人 有錢家族的秘辛全揭露

領息賺飽飽！高股息ETF的他出頭天 背後8大功臣出列

曾偷跳台北101！ 平流層邊緣「肉身突破音速」 傳奇男近況曝光

不敢相信！單週「爆賺」破6萬 Bolt揭祕「史詩級大單」

