開盤／輝達收紅領科技股衝了！ 台積電漲25元
財經中心／廖珪如報導
美股受美國公債殖利率上升及經濟數據顯示關稅仍拖累製造業影響，美國股市雖小幅收低，然而台股籌碼面佳，台指期夜盤上漲196點、台積電期貨盤後上揚10元收盤，融資餘額增加21億元，顯示散戶逢低回補意願轉強，加之輝達收漲，激勵台股供應鏈今（2）日開盤指數來到27680.06，漲幅1.23%。
權值股台積電（2330）上漲1.77％，漲25元，來到1435元、鴻海（2317）上漲0.67%，股價在223.5元間震盪，英業達（2356）上漲1.02%，漲0.45元，股價來到44.5、聯發科（2454）股價上漲0.34%，漲5元，股價來到1450元。
