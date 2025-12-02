開盤／輝達收紅領科技股衝了！ 台積電漲25元

財經中心／廖珪如報導

美股今天雖然小跌，但是輝達收紅，帶領台股AI供應鏈開紅盤。‘（示意圖／資料照）

美股受美國公債殖利率上升及經濟數據顯示關稅仍拖累製造業影響，美國股市雖小幅收低，然而台股籌碼面佳，台指期夜盤上漲196點、台積電期貨盤後上揚10元收盤，融資餘額增加21億元，顯示散戶逢低回補意願轉強，加之輝達收漲，激勵台股供應鏈今（2）日開盤指數來到27680.06，漲幅1.23%。

權值股台積電（2330）上漲1.77％，漲25元，來到1435元、鴻海（2317）上漲0.67%，股價在223.5元間震盪，英業達（2356）上漲1.02%，漲0.45元，股價來到44.5、聯發科（2454）股價上漲0.34%，漲5元，股價來到1450元。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

台積退休大將英特爾任職傳美方介入？ 龔明鑫發聲了！

勞動部發錢了！ 登記辦法一次看

熱門股／記憶體市場強勁 馬年精選3強

