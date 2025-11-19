開盤／輝達財報前夕大崩震！外資狂砍7百億 台股開盤急凍跌近百點

財經中心／李宜樺報導

台股早盤承受賣壓，台積電一度跌至1395元，權值股全面走弱。美股科技股重挫，市場在輝達財報前陷入高度恐慌氣氛。 （圖／資料照）

今（19）日台股開盤在利空包夾下走勢疲弱，大盤早盤跌92.68點、報26663.44點；台積電同步承壓，一度跌至1395元、下挫10元，成為盤面壓力來源。

輝達財報倒數計時 全市場屏息

輝達（NVIDIA）將於美股週三盤後公布最新財報，成為全球市場最關鍵變數。該股昨跌2.81%，AI族群全面承壓；微軟跌2.7%，Cloudflare因系統中斷重挫逾2%。比特幣更在盤中跌破9萬美元、回吐全年漲幅，象徵風險資產信心正被迅速抽離。市場普遍憂心：若輝達未能端出亮麗數據，科技股恐再迎新一輪修正。

美股重挫再襲 台股迎空頭壓力

美股週二（18）日全面翻黑，科技股領跌再度引爆恐慌情緒，道瓊重挫近500點、費半大跌2.31%，市場在輝達財報與9月非農就業報告出爐前，全面轉向保守。

川普談換Fed主席 市場再添不確定性

美國政治變數也開始進場干擾。總統川普表示已開始物色聯準會下任主席人選，市場解讀可能影響年底降息時程，使交易員將降息預期大幅下修至五五波。加上延遲發布的9月非農報告即將登場，投資人進一步傾向觀望。

今早台股開盤弱勢震盪，短線仍需消化美股恐慌與籌碼偏空壓力。台積電與AI權值股的走勢將決定大盤反彈力道，投資人宜降低追高、靜待財報與就業數據落地後，再評估布局方向。

