開盤／一開盤就開噴！漲逾240點 中小型股更敢飆！

財經中心／師瑞德報導

台股早盤衝高！加權指數一度到27806.77點、漲242.5點(0.87%)，櫃買260.94點漲0.69%，台指近27840點漲逾1%。台積電1440元小漲，但半導體仍強；AI題材火，晶睿、定穎投控等走強。盤面買氣旺。（示意圖／PIXABAY）

早盤台股開高走揚，整體氣氛偏多。加權指數在開盤不到十分鐘即上漲超過200點，最新報27806.77點，上漲242.5點、漲幅0.87%，櫃買指數同步上漲0.69%至260.94點，台指近月期貨漲幅約1%，達27840點，顯示期現貨齊步走強。

權值王台積電（2330）早盤開在1440元，上漲10元或0.69%，成交量逾2200張。但整體半導體指數仍上漲約1.07%，顯示市場買盤集中於AI與晶圓鏈族群。其他權值股如聯發科、華星光、群創等也紛紛走揚，其中華星光漲幅達4.51%，推升類股表現。

晶睿光電（6530）開盤即攻漲停報102元，上漲8.4元、漲幅8.97%；定穎投控（3715）同樣亮燈漲停至124.5元。方士紘、律勝、晟鈦等中小型電子股同步勁揚逾9%，盤面資金明顯集中在電子、AI伺服器及光通訊族群，顯示市場對年底旺季出貨與美國降息預期持樂觀態度。

非電子族群也展現補漲力道。電機指數上漲1.18%，化工指數勁揚1.12%，其中長興漲幅達3.76%，台達電上漲1.11%，整體帶動加權指數穩步攀升。其餘如鴻海領軍的「其他電」類股更漲逾2.05%，成為早盤最強勢族群。

相對之下，油燃、造紙、塑膠、金融等傳產族群小幅走跌，跌幅介於0.05%至0.55%，南亞、中信金、台塑化等個股表現平淡，顯示市場資金明顯偏向電子與題材股。

整體市場買氣仍旺，委買張數達1313張、委賣702張，買賣比顯示偏多氣氛濃厚。法人預期，若指數站穩27800點之上，年底作帳行情可望延續。短線觀察焦點仍在台積電能否重回1450元關卡，以及AI族群續航力道是否延伸至次族群如銅箔基板與光通訊應用。

