開盤／關稅15%好消息 台積電領軍大漲40元

財經中心／廖珪如報導

台美關稅16日清晨傳來關稅談成15%不疊加的好消息，半導體相關可以豁免，激勵台股士氣。（示意圖／PIXABAY）

台美關稅傳出關稅談定比照日、韓關稅15%不疊加，且半導體出口產業豁免，而美股週四（15）晶片股領軍下反彈收高，加之台積電（2330）釋出的強勁財測與資本支出展望，點燃半導體多頭氣勢，加權指數開盤上漲1.67％，指數來到31323.61，首度站上三萬一千點大關，刷新歷史新高。

權值股台積電（2330）領軍大漲40元，漲幅2.66%在1732元附近震盪，台積電提到的供電需求，帶動重電股全面大漲，華城（1519）大漲24元，在931元附近震盪、台達電（2308）大漲35元，在1080元附近震盪，鴻海（2317）來到234.00元，漲0.5元。

