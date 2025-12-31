開盤／2025台股封關日黑翻紅殺出重圍 大盤漲146點

財經中心／李宜樺報導

台股迎來2025年最後交易日封關行情，大盤黑翻紅震盪整理，權值股與題材股成盤面焦點。（示意圖／資料照）

台股2025年最後交易日震撼開盤！儘管美股四大指數集體收黑，聯準會會議紀要釋放利率維持不變的鷹派訊號，導致道瓊、那指雙雙走跌，但台股今（31）日封關戰展現極強韌性。大盤以小跌開出後，隨即在護盤資金挹注下上演「黑翻紅」大逆轉，盤中上漲146.98點，來到28854.11點，力拚日、月、季、半年及年線「五線齊紅」完美收官。

台積電平盤震盪守關口

「護國神山」台積電（2330）今日表現相對冷靜，開盤小跌5元後，始終在平盤與1520元區間進行高檔震盪。儘管昨日因大陸軍演攪局導致尾盤摜壓，但今日期貨盤後領漲帶動現貨抗跌。市場正屏息以待1月15日的台積電法說會，預期AI浪潮將持續驅動供應鏈成長，法人普遍認為今日的震盪僅是法說會前的壓盤蓄勢，長線看多趨勢並未改變。

封關日黑翻紅內資強撐

今日為2025年台股封關日，市場氣氛原本受美股震盪影響偏向觀望。道瓊收跌94點、那斯達克回落55點，讓投資人一度捏把冷汗。然而，台股開盤展現「多頭不死」氣勢，大盤迅速翻紅上漲超過40點。分析師指出，昨日融資餘額增加14億元，顯示散戶信心堅定，加上外資昨日買超44.7億元回頭布局，內外資合力護航，目標就是要讓2025年漂亮封關。

群創爆量外資瘋狂搶進

盤面另一大亮點則是群創（3481）。受惠於SpaceX供應鏈題材發酵，加上外資近期開啟「連買模式」，今日成交量持續放大。市場瘋傳群創轉型切入半導體封裝領域，成功搭上馬斯克太空商機，成為封關日最吸睛的個股。專家提醒，雖然題材火熱，但隨著CES大展即將登場，投資人應觀察資金是否出現輪動，避免在高檔過度追價。

