開盤／2026台股第一個交易日喜噴2萬9！漲逾百點 台積電衝1565元再創高

2026年台股開紅盤即大漲184.36點，盤中站上2萬9千點，刷新歷史新高，市場多頭氣氛明顯升溫。台積電開盤再漲15元改寫新高價，市場並盛傳黃仁勳1月底將再度宴請供應鏈，AI族群提前暖身。（圖／資料照）

台股第一天交易日 開紅盤直接站上2萬9

2026年台股開紅盤就給市場一記震撼彈。今（2）日為2026年第一個交易日，加權指數開盤強勢走高，盤中一度大漲184.36點，指數直接站上2萬9千點關卡，刷新盤中歷史新高，宣告新年度行情不囉嗦、直接開衝。市場氣氛明顯轉為亢奮，多頭情緒全面回溫，2萬9不再只是壓力，而被視為新的起跑線。

台積電再創新高撐盤

權王台積電成為點火關鍵，開盤即上漲15元，再度改寫歷史新高價，撐起整體盤勢重心。相關供應鏈同步回溫，市場更盛傳輝達執行長黃仁勳將於1月底再度來台，重啟供應鏈「兆元宴」，消息一出，AI與半導體族群提前暖身，資金快速回流科技權值股。

被動元件、記憶體接棒

盤面輪動也開始浮現。被動元件族群接棒上攻，多檔個股開盤後出現明顯買盤卡位，顯示短線資金不再只守著權值股，而是開始向中小型電子股擴散，市場結構轉趨活絡。記憶體族群同樣吸睛，旺宏開盤即大漲3.6%，買氣明顯回籠，南亞科雖小幅拉回，但低接承接力道不弱，顯示資金並未撤離，而是進行健康換手。

在資金面與題材面雙重加持下，市場普遍預期，年初行情將延續科技、AI與權值股主軸，只要量能不急縮，2萬9有機會由壓轉撐，甚至進一步向3萬點大關叩關。對投資人而言，新年第一天的盤勢，已清楚定調：2026年的台股，來得又快又猛。

