開盤／3萬點大關站穩穩！台股開盤狂噴350點 這幾檔「漲停鎖死」

台股開盤氣勢如虹！加權指數大漲356點站上30,645點，台積電穩守1705元。盤面焦點鎖定「記憶體」與「太陽能」族群，漲幅分別逾3%及2.6%，國碩、興採等多檔個股強勢亮燈漲停。反觀無人機與軍工族群呈現綠色回檔，顯示資金正進行強勢輪動。（示意圖／PIXABAY）

今天這盤勢真的是「強到沒朋友」！一開盤加權指數直接跳空大漲超過350點，一口氣衝破30,600點大關，來到30,645點，漲幅高達1.17%；櫃買指數也不遑多讓，勁揚1.35%，這就是標準的多頭攻擊訊號！大家最關心的護國神山台積電（2330），今天非常有撐，開盤就穩穩站在1700元之上，目前報1705元，上漲25元，扮演這波攻勢的中流砥柱。

記憶體、綠能族群「紅通通」 手腳慢了搶不到

仔細看今天的資金流向，主力大戶的企圖心非常明顯。昨天還在觀望的「記憶體族群」今天直接全面噴出，類股漲幅高達3.35%，榮登今日最強板塊；緊追在後的是FOPLP扇出型封裝與太陽能族群，分別大漲3.22%與2.61%。盤面上這些強勢股，國碩（2406） 開盤沒多久直接亮燈漲停，鎖死在28.05元；興採、邑昇、方土霖也是全部攻上漲停板。還有做熱能管理的**高力（8996），股價更是直衝698元，差一檔就漲停，另外，綠環指與電纜指也分別有2.93%與2.47%的漲幅，顯示資金正在往政策受惠與低位階補漲股流動。

無人機暫時「綠油油」 拉回找買點還是快逃？

不過大家也要注意節奏，市場資金有限，有漲就有跌。前陣子很熱的軍工與無人機概念股，今天早盤表現相對疲弱，呈現綠色回檔走勢，無人機類股小跌0.63%，軍工微跌0.11%。提醒大家，這是「良性輪動」，資金暫時從高檔獲利了結，轉進剛起漲的記憶體與綠能。所以操作策略很簡單，今天不要去追那些翻綠的弱勢股，但也別急著殺低，反而是要盯緊今天強勢表態的紅盤個股。看到大盤上漲家數遠遠超過下跌家數，紅柱子遠高於綠柱子，就知道今天多方氣盛，拉回偏多操作絕對沒錯，跟緊主流股，這波行情你才不會看得到吃不到！

