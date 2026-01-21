開盤／31300關前震盪加劇！台積電開盤殺至1745元

財經中心／師瑞德報導

台股1月20日與21日早盤遭遇亂流，在權值王台積電連續下挫至1745元拖累下，加權指數兩日皆重挫逾260點。電子股成為殺盤重心，記憶體族群一度暴跌6.69%，塑膠與半導體同步走弱。資金轉向避險，推升軍工、玻璃逆勢上漲逾2%，定穎投控與日馳等中小型股更強勢漲停。（示意圖／PIXABAY）

台北股市近期遭遇強烈冷氣團，連續兩日開盤面臨沉重賣壓。加權指數在20日早盤一度重挫261.27點，來到31378.02點，今日開盤賣壓未除，指數再度大跌292.73點，收在31467.26點附近震盪。權值王台積電（2330）成為外資提款機，股價疲弱不振，兩日早盤皆見1745元低價，分別下跌15元與30元，跌幅介於0.85%至1.69%之間，成為壓抑大盤的主因。

電子股綠光罩頂 記憶體族群成重災區

盤面上一片「綠油油」，電子股成為殺盤重心。尤其在今日早盤，記憶體族群慘遭血洗，類股指數崩跌6.69%，顯示市場對報價前景疑慮未除，籌碼鬆動引發多殺多。此外，FOPLP、USB4.0及無線充電等熱門題材也紛紛回檔，跌幅超過1.6%。傳產龍頭同樣不支倒地，塑膠指重挫3.88%，油燃指下跌1.37%，權值股表現乏力，導致指數空間受到壓縮。

資金避險轉進傳產 軍工、玻璃逆勢突圍

在一片慘綠中，聰明資金明顯進行防禦性移轉。受惠地緣政治升溫，軍工與無人機概念股逆勢突圍，軍工類股上漲2.13%，無人機族群更上漲2.14%，成為盤面抗跌指標。傳產中的玻璃陶瓷族群表現最為亮眼，今日上漲2.39%，21日漲幅更擴大至4.9%，運輸指也維持1.13%的漲幅。顯示在科技股熄火之際，低基期與政策題材股成為資金避風港。

主力鎖定中小型股 定穎投控、愛地雅亮燈漲停

儘管大盤臉色鐵青，但「指數放兩旁，個股擺中間」，具特定題材的中小型股依然活蹦亂跳。20日自行車零組件廠日馳（1526）強勢攻上漲停板22.60元，漲幅9.97%；偏光板廠力特（3051）也亮燈來到26.75元。延續至21日，主力點火更為猛烈，定穎投控（3715）開盤直攻漲停價111.10元，自行車廠愛地雅（8933）也鎖死在8.80元。顯示內資與主力並未退場，而是鎖定籌碼輕盈的個股進行快攻。

台股短線呈現「電弱傳強」與「大跌小漲」格局，加權指數在31300點附近尋求支撐。投資人操作上應避開線型轉弱的權值股，留意軍工、生技及特定主力認養的中小型題材股，切勿在下跌趨勢中盲目接刀。

