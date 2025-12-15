開盤／AI信仰崩塌！大盤暴跌513點 智邦重摔60元、台積電慘跌35元

財經中心／李宜樺報導

台股早盤暴跌逾500點，電子權值股全面重挫，市場氣氛急凍。 智邦早盤重挫60元至1,095元，成為AI族群殺盤焦點。（圖／資料照）

財經中心／李宜樺報導

台股開盤即崩！受到美股科技股上週五（12日）重挫拖累，台股今（15）日早盤開盤後一路急殺，大盤暴跌超過513點，盤中最低一度下探至27,160點，權值雙雄全面失守，台積電重摔35元至1,445元、智邦更慘跌60元來到1,095元，市場驚呼「AI熱退、台股血流成河」。

AI信仰崩盤 智邦重挫帶頭殺



上週美股因博通（Broadcom）財報保守引爆科技股連鎖修正，費城半導體指數暴跌逾5%，AI題材熱度瞬間降溫。反映至今早台股開盤，AI伺服器族群全面中箭落馬，智邦（2345）開盤即重挫逾5%，成為壓垮大盤的主要推手。廣達、緯穎、奇鋐等同樣被外資調節，AI概念股成為殺盤重災區。

廣告 廣告

台積電跌破支撐 法人喊短線恐測27,000點



台積電（2330）早盤同步重挫35元報1,445元，單日市值蒸發超過9,000億元，拖累加權指數跌勢加劇。法人分析，美國博通、輝達、超微等股價同步回檔，AI伺服器需求成長放緩，引發市場對台積電明年先進製程動能的擔憂。若盤中無法收復1,450元整數支撐，短線恐續向27,000點關卡測試。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

勞動部發錢了！最高領10萬申請4條件曝光 過年不愁吃穿

夫妻坐擁2千萬！因父親1要求面臨破產 兒被逼瘋：奪走我活下去的樂趣？

勞保紓困貸款倒數計時！符合4條件可拿10萬 前6個月「只繳息」

台人吃錯了？他見超商涼麵「標註1吃法」傻眼 前店員認證：嚐一口嚇爛

