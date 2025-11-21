開盤／AI泡沫論引市場不安 台積電跌破1400元

財經中心／廖珪如報導

美國股市今（21）日清晨收盤，在輝達財報後的振奮全部回吐早盤的強勁漲，最終收跌，顯示市場在經歷AI泡沫論、12月降息出現雜音等，帶來不穩定波動。受美股影響，台股今天開盤加權指數跌2.86%，在26668.50區間震盪，權值股台積電（2330）開盤大跳水，跌幅來到4.12%，在1400元區間震盪。

鴻海（2317）跌4.01%，在227元附近徘徊、緯穎（6669）跌4.43%，在4090元區間震盪、聯發科（2454）跌4.21%，股價在1135區間震盪。

美股今天清晨四大指數道瓊工業指數下跌386.51點或0.84%，收45752.26點。標普500指數點下跌103.40或1.56%，收6538.76點。以科技股為主的那斯達克指數下跌486.18點或2.15%，收22078.05點。費城半導體指數下跌317.96點或4.77%，收6352.07點。

