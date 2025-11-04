開盤／AI資金回流！網通智邦開盤攻105元漲停 大盤大漲逾2百點

財經中心／李宜樺報導

智邦開盤僅五分鐘即強攻漲停，買盤湧入、氣勢爆棚。亞馬遜與OpenAI簽署千億美元合作協議，AI概念股全面走高。（圖／資料照）

今（4）日台股開盤即氣勢如虹，盤面吹起科技與 AI 潮流風暴。權值龍頭台積電（2330）開盤上漲10元至1520元；而網通強兵智邦（2345）更驚人，在開盤不到五分鐘即強攻漲停，股價一舉跳升105元至1180元，盤中買盤爆量、氣勢凌人。大盤方面，加權指數開盤大漲205.36點來到28539.95點，市場氛圍明顯改觀。

美股強攻 AI題材點火

美國股市方面，在夏令時間結束後的首個交易日，科技股火力全開。亞馬遜（Amazon）宣布與 OpenAI 簽署總額達約380億美元的雲端採購協議（約新台幣1.2兆元），掀起市場一陣 AI狂潮。該消息不僅推動亞馬遜股價創歷史新高，也帶動Nvidia、AMD、博通（Broadcom）與整體半導體、AI概念股齊揚。標普500微漲11.77點至6851.97點，那斯達克上漲109.76點；費城半導體指數亦大漲42.31點。雖然道瓊小跌226點，但科技板塊回溫已成主流。

廣告 廣告

資金回流台股 AI供應鏈受惠

台股方面，夜盤期貨提前反映多方訊號，台指期夜盤上漲155點至28496點，台積電期貨亦上漲5元，暗示今日市場多頭信心回升。法人指出，該波 AI題材再度點燃市場熱情，配合美股半導體與科技雙指數創波段高點，預料日內台股可望延續漲勢。受惠於 AI大單與雲端資料中心建置需求升高，智邦本身即為資料中心網通設備重要供應商，長線營運布局備受法人關注。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

3800萬成壓力來源？退休夫妻因「這1舉動」喚醒貪婪本性 晚年陷入困境

守住千萬財產！退休夫妻因「這1事」度日如年 悔嘆錯過第二人生

18歲月入60萬！7年因1事負債累累 她曝「賺快錢背後代價」：悔不當初

真當曹氏宗親會？不只粿粿！王子IG狂撩她「我以為喜歡我」 一票人出征

