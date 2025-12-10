開盤／AI雙主帥領軍 智邦大漲85元！大盤跟漲逾百點

財經中心／李宜樺報導

台積電明日除息前買氣湧現，早盤股價衝上1495元，激勵台股強勢開高。智邦勁揚85元至1080元，成盤面人氣焦點，投信買盤湧入助攻。（示意圖／PIXABAY）

迎接台積電明（11）日除息行情，市場資金提前卡位，早盤台積電大漲15元至1495元，智邦同步勁揚85元至1080元，雙箭齊發帶動大盤開高走強。加權指數開盤上漲138.58點，報28321.18點，權值股與AI族群買氣同步回溫。

權值雙主帥領軍 台積電智邦火力全開

今日開盤焦點全落在權值雙主帥。台積電不僅受除息行情帶動，今盤後還將公布11月營收，法人看好AI晶片出口放寬、H200出貨量增溫，有望推升營收再創高。智邦同樣表現搶眼，股價早盤一度飆升至1080元，成為盤面人氣王。

聯準會會議前 美股漲跌互見台股震盪偏多

美股週二（9）日在聯準會（Fed）利率決策會議前走勢平淡，道瓊小跌0.38%、那斯達克微漲0.14%，市場預期Fed將於週三宣布今年第3次降息。根據CME FedWatch工具，降息1碼機率高達89%。市場普遍解讀，美股短線進入觀望，但資金提前佈局亞股。受此帶動，台指期夜盤逆勢上漲72點，收在28289點附近，外資期貨淨空單增至3萬1427口，顯示外資布局仍偏多。

