開盤／Fed按兵不動撐信心！台股大漲192點 3萬3近在咫尺

財經中心／李宜樺報導

台股今日開盤強勢上攻，加權指數一度大漲186點，距離3萬3關卡僅一步之遙。（圖／資料照）

台股今（29）日開盤氣氛明顯偏多，在美國聯準會（Fed）利率決策按兵不動、費城半導體指數強漲激勵下，加權指數一開盤即強勢表態，大漲192.21點，指數來到32996.03點，距離3萬3千點整數關卡僅一步之遙，權值股再度成為撐盤主力。

指數衝32990點 3萬3近在咫尺

盤面焦點落在權王台積電，今日開盤股價上漲15元，來到1835元，再度改寫波段高點，持續展現護國神山的穩盤力道。相較之下，聯電則呈現利多出盡走勢，股價雖一度創下26年新高，但昨（28）日法說會後夜盤重挫影響，今日開盤跌破五日線，股價回落至70.2元，跌幅逼近8%，所幸未觸及跌停，仍力守短期支撐。

聯電重挫洗盤 台積電撐住多頭

市場情緒回溫，關鍵仍來自Fed最新利率決策。聯準會如市場預期維持利率不變，聯邦資金利率目標區間續留在3.50%至3.75%，正式進入政策觀望期。Fed聲明指出，美國經濟活動「穩步擴張」，語氣較去年12月更為樂觀，顯示對景氣韌性仍具信心。決議公布後，美股走勢分歧，但科技股續強，費城半導體指數大漲逾2%，成為推升風險偏好的關鍵力量。

費半強漲點火 科技股續吸金

從美股表現來看，資金明顯回流半導體與AI題材，美光勁揚逾6%，輝達同步走高，微軟小幅上漲，顯示高效能運算與晶片族群仍是市場主旋律。相對而言，部分大型科技股漲跌互見，市場操作氛圍轉為選股不選市。

台指期夜盤先行 多方信心未退

受到美股科技股激勵，台股開盤前氣氛已明顯轉多，台指期夜盤上漲90點，台積電期貨盤後同步走高，提前反映權值股撐盤力道。籌碼面來看，融資單日增加21億元，資金回流態勢延續，顯示投資人短線仍未轉趨保守。回顧前一交易日，加權指數收在32803.82點，成交量放大至8309億元，三大法人合計買超逾300億元，外資買盤尤為積極。

