開盤／IET-KY光聖換股強勢聯漲！老AI群攻 大盤漲近百點

財經中心／李宜樺報導

台股今（5）日早盤在美股漲跌互見的氛圍下開出紅盤，大盤一度上漲97.95點，來到27,893.66點，投資人持續押注下週聯準會（Fed）可能啟動降息，激勵市場買氣回溫。開盤亮點聚焦在IET-KY與光聖（6442），兩檔同步跳空大漲，IET-KY更直接鎖漲停，市場對兩家公司換股策略拍手叫好，成為盤面最強主軸。

IET-KY光聖換股領漲盤面 法人按讚策略奏效

IET-KY早盤跳空漲停鎖住，報230元，光聖同步勁揚20元至1,220元，市場看好雙方換股結盟將整合光通訊與電源模組優勢，打出技術聯盟新氣象。法人指出，IET-KY與光聖換股後，營運協同效益可望明年顯現，短線股價反映利多預期，成交量迅速放大。

廣告 廣告

台積電小跌穩盤 散戶信心仍在



權值股部分，台積電開盤小跌5元，報1,440元，但成交量穩定，顯示投資人信心未失。鴻海（2317）早盤漲2.5元，來到231元，權值股整體維持撐盤格局。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／美降息預期發酵！那指標普連三紅 日經狂飆千點韓股轉跌

台股盤前／Meta上漲掀多頭氣氛！台指期小跌32點 台股開盤有望拚續彈

存款族哭一片！活儲幾乎都不到2% 它竟祭出3.5%超狂優利

盤後籌碼／外資連三買砸103億 掃貨這2檔金控逾10萬張！

