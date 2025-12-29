開盤／SpaceX明年上市 群創漲7％爆4萬張巨量！台股開盤跳空漲逾百點

財經中心／李宜樺報導

台股今早開盤跳空走高，台積電穩盤上漲，低軌衛星題材點燃盤面人氣。（圖／資料照）

台股今（29）日開盤延續耶誕後偏多氣氛，加權指數一開盤即跳空上漲129.17點，來到28685.19點，盤面氣勢明顯偏多，權值王台積電同步走揚，上漲10元，穩住指數重心，市場資金並未退潮，顯示年底作帳與跨年行情仍在發酵中。

台股跳空開高 耶誕行情還沒退燒



從國際盤勢來看，美股在耶誕節後首個交易日交投轉趨清淡，道瓊、標普500與那斯達克指數幾乎持平，結束連五紅走勢，僅費城半導體指數小漲0.05%。雖然量能降溫，但結構並未轉弱，科技股輪動健康，輝達續揚1%，仍為市場注入信心。台指期夜盤同步上漲31點，台積電期貨盤後也走升5元，替今日台股開盤定調偏多。

SpaceX傳上市 低軌衛星股暴衝



盤面最大亮點，落在低軌衛星與航太題材。市場盛傳SpaceX上市時程逼近，相關供應鏈想像空間再度點火，台廠中以群創最受矚目。群創開盤短短三分鐘，成交量即突破4萬5千張，股價急拉近7%，最高來到14.5元，成為早盤最吸金的焦點股之一，顯示市場對SpaceX題材高度買單。

權值穩盤 資金轉進中小型股



回到台股結構面，加權指數前一交易日收在28556點附近，仍穩穩站在所有短中期均線之上，多方架構未遭破壞。不過指數位處相對高檔，追價力道轉趨保守，資金明顯轉向題材型與中小型股輪動表現，盤勢呈現「指數穩、個股熱」的節奏。

