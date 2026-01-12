開直播感謝Bunnies Danielle：這不是結束 It’s beginning

台北市 / 林彥廷 綜合報導

前南韓女團 NewJeans 成員 Danielle 今（12）日在台灣時間晚上6點時開啟直播，向跟粉絲們打招呼同時也感謝了粉絲一直以來的陪伴，Danielle 表示，「Bunnies，這不是結束，it’s beginning。接下來的日子裡，不論是音樂、沉默，或是微小的瞬間，我都想用真誠、用美麗，和你們一起分享。你們曾經給我的那份心意，我會慢慢地，用我自己的方式，回送給你們。希望你們接下來的每一天，都能溫柔、健康，並且被光填滿。謝謝你們。這，只是開始。」

廣告 廣告

Danielle 直播中的談話：

大家好，Bunnies。嗨。

不知道為什麼，眼淚一下子就要掉下來了。這樣打招呼的瞬間，既有點陌生，也讓人心裡靜靜地滿溢著情緒。

只用一句「謝謝你們等我」其實遠遠不夠。你們一直都在那個位置上，沒有離開。

我有時會在深夜裡讀你們訊息，會好好地把你們傳給我的那些訊息，不是很大聲地，而是剛剛好的程度，好好地收在心裡。那份溫暖，真的會停留很久很久。

在這段時間裡，我學到了很多，也守住了很多重要的東西。我看待家人的心，還有看待這個世界的方式，都改變了。

只要一想到 Bunnies，我腦中第一個浮現的，永遠都是你們的眼神。在舞台上彼此對望的那些瞬間，第一次站上舞台時，音樂響起前那一刻的寂靜——即使音樂停下來，心卻仍然連在一起的那種感覺。

那些回憶，現在仍然靜靜地支撐著我。過去的日子裡，我沒有說太多話。我旅行了，我傾聽了，我學著如何停下來，如何安靜地待著。

在陌生的天空之下，我重新遇見了自己，也把想對 Bunnies 說的故事先留在了心裡。雖然現在還沒有把它說出口，但我希望有一天，你們能讀到那封我為你們寫的信。

我想，有些事情，會在等待中變得更加美麗。有一件事，我一定要親口告訴你們。現在很多狀況，都還在整理與進行之中。等到適當的時候，我會把關於訴訟、以及你們所好奇的一切，全部清楚地告訴你們。

還有一點，我可以很明確地說——直到最後一刻，我都是真心想和成員們一起走下去的。那份真心，一直留在我心裡。在我心的一角，始終都有 NewJeans。即使我們身處不同的位置，我們仍然懷著同樣的心，作為同一個 Bunnies，像兔子一樣，也像家人一樣。我沒有任何後悔。只有感謝，只有勝利。

Bunnies，這不是結束，It’s beginning。接下來的日子裡，不論是音樂、沉默，或是微小的瞬間，我都想用真誠、用美麗，和你們一起分享。你們曾經給我的那份心意，我會慢慢地，用我自己的方式，回送給你們。希望你們接下來的每一天，都能溫柔、健康，並且被光填滿。謝謝你們，Always。這，只是開始。

原始連結







更多華視新聞報導

NewJeans「完整體回歸」確定破局 ADOR宣布：與Danielle解約

NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle也決定回歸！ ADOR給回應

被退出NewJeans首發聲？ Danielle疑發文留7字 今晚7點曝新動向

