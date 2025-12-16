開石榴「像命案現場」主婦曝不髒手4步驟

石榴富含多種營養，被譽為水果中的紅寶石，近日有網友在社群上分享，在好市多買到超大顆石榴，帶回家後卻發現處理很困難，直到處理到第3顆，雙手才沒有「像命案現場一樣染紅」，引發不少網友共鳴，許多人直呼，石榴雖然好吃，但真的不好處理。對此，有主婦分享簡易處理法，只要4個步驟，就能讓石榴皮肉分離。

一名女網友在臉書社團「COSTCO 好市多商品消費心得分享區」上分享，逛好市多看到超大顆的石榴，立刻選購2盒回家，結果在家「殺石榴」，搞得雙手像是命案現場一樣，直到處理到第3顆才逐漸找到訣竅，很好奇大家都是怎麼處理石榴。

不少網友表示，石榴讓人又愛又恨，味道很好，但很難處理。對此，有主婦分享「簡易處理法」，先將石榴頂部果皮切開，露出內部分隔果室的囊膜，再順著隔線由上往下輕輕劃開果皮，做法類似切柚子皮，過程中需避免切到果粒，接著掰開石榴，若果皮未完全切斷，果實會像花瓣般展開，可輕敲讓果粒掉落。

營養師李婉萍在部落格中指出，石榴營養價值高，不僅有助抗老、預防心血管疾病，還能維持腸道健康，被稱為優秀的「體內清道夫」，研究也發現，石榴中的營養成分對對抗黃麴毒素具有保護作用。不過，若有服用抗凝血藥物，或屬於高血糖族群，仍建議適量攝取，並先諮詢醫師意見。

