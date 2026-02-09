開票2分鐘就獲勝！前寫真女星擊敗老將 壓倒性優勢當選

前寫真女星、自民黨候選人森下千里。（圖／翻攝自morishitachii IG）





日本眾議院選舉於8日展開開票，自民黨選情一路領先，其中宮城縣第4選區更出現罕見的「秒殺級」結果，開票兩分鐘就以壓倒性優勢取得勝利。

綜合日媒報導，宮城縣第4選區開票僅約2分鐘就立即知道戰果，曾當過寫真女星的自民黨候選人、現任環境大臣政務官森下千里確定當選，成為本屆選舉中最快出爐的勝負之一。

相較之下，長年經營該選區、年滿64歲的政壇重量級人物安住淳在開票初期即大幅落後，最終痛失席次，爆出地方政壇冷門。日媒指出，安住淳目前僅能寄望於「政黨比例代表制」的重複立候補機制，爭取復活當選，保留進入國會的最後機會。

成功擊敗資深對手後，森下千里在接受訪問時表示，能夠獲得選民支持、確定當選，內心充滿感謝。她強調，未來仍有許多需要學習與精進之處，將在地方民眾的指導與支持下，持續為地方發展努力，並期許與大家攜手，讓日本列島更加強大、更加富足。

