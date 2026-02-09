開票2分鐘秒殺！ 日本前寫真女星擊敗政壇大老

自民黨宮城縣第4選區當選人森下千里（左）和日本首相高市早苗（右）。（圖／翻攝自 ＠morishitachii IG）





高市更成為這場選戰最強母雞，其中一對被她點名力挺的候選人森下千里，前賽車女王在宮城縣第4選區寫下驚人戰果。開票僅約2分鐘，森下千里就以秒殺級速度，提前篤定當選，扳倒十連任的政壇前輩，中道聯合幹事長所到之處帶動聲勢，不只成功替台灣女婿山口晉助威，順利重返眾議院，另一位被她點名力挺的候選人森下千里，更在宮城縣第4選區寫下驚人戰果。開票僅約2分鐘，森下千里就以秒殺級速度，提前篤定當選。

宮城4區這次出現戲劇性翻盤，森下迎戰的是連任10屆的中道改革連合幹事長安住淳，這場對決被形容為小蝦米對上大鯨魚。

廣告 廣告

自民黨宮城縣第4選區當選人森下千里：「我真的很喜歡宮城，希望能和大家一起，讓宮城重新充滿活力。」

今年45歲的森下是土生土長的愛知縣人，早年以賽車女郎與寫真女星身分走紅，後來跨足演藝圈，2019年和經紀公司解約後，淡出演藝圈，轉而進修公共政策，正式踏上政治路線。

自民黨眾院候選人森下千里（2021）：「因為主持旅遊節目，走遍日本各地，讓我真心覺得日本是一個非常美好的國家，2021年森下首度投入眾議院選戰拜票，當時的對手正是如今再度交鋒的安住淳，雖然當年她落敗，但雙方僅差2萬票，已經讓老將安住嚇出一身冷汗。」

從「空降候選人」到「藝人從政」，森下曾被質疑缺乏地方基礎，但如今情況已有所不同。

日本首相高市早苗：「我是要讓日本更強大，更富足的高市早苗。」

有高市親自輔選，加上自己勤奮努力，幾乎天天站上街頭，一戶一戶走訪，成為拉票女王，終於在這次大選中，扳倒安住淳，以下剋上創造日本大選奇蹟賽車女王。

日本首相高市早苗：「我和山口先生，很久以前就認識了，曾經一起，完成非常艱難的工作。」

而同樣也受到高市站台助威的台灣女婿山口晉，確定當選成功奪回席次，重返眾議院。

更多東森新聞報導

開票2分鐘就獲勝！前寫真女星擊敗老將 壓倒性優勢當選

高市早苗拚政績！首演說聚焦抑制通膨、提升國防預算

高市首場施政演說 擬提前增國防支出到GDP2%

