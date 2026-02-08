開窗也沒用！阿公「1習慣」害慘孫 醫揭真相：二手菸颱風才吹得散

生活中心／張尚辰報導

許多會吸菸的家長都以為，只要勤打掃、開窗通風，就能避免孩子受到二手菸影響。不過，兒童腸胃科醫師洪華希提醒，即使開窗通風，仍難以消除室內二手菸所帶來的致癌風險，對孩童健康影響不容忽視。

洪華希在臉書粉專「肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科」分享門診經驗指出，近日有一名久咳不癒、過敏症狀嚴重的孩童就診，家屬表示家中環境乾淨、無發霉情形，也未飼養寵物，卻仍找不出孩子過敏反覆發作的原因。進一步詢問後才發現，家中長輩有在室內抽菸的習慣，即使自認「有開窗通風」，仍可能讓孩子長期暴露在二手菸環境中。

洪華希指出，菸草燃燒時會釋放超過7000種化學物質，其中約250種對人體有害，另有近70種被國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物。更值得注意的是，菸草燃燒可分為吸菸者吸入的「主流菸」與香菸悶燒時釋放的「側流菸」，研究顯示，側流菸因燃燒溫度較低，容易產生不完全燃燒，反而含有更高濃度的亞硝胺、苯等致癌物，其毒性甚至高於主流菸。

至於「開窗通風是否有效」，洪華希引用環境物理學研究指出，學者James Repace曾以數學模型計算，在室內有人吸菸的情況下，若要將額外增加的死亡風險降至百萬分之一以下，所需的換氣量極為驚人。即便套用到一般20坪、4人家庭，且只有1人吸菸的情境，仍需每0.2秒將室內空氣完全更換一次，等同室內風速達每秒15公尺，相當於輕度颱風等級。

洪華希表示，這樣的風速在實務與工程上幾乎不可能達成，也意味著一般家庭即使開窗、開除濕機或使用抽風設備，都無法真正消除二手菸帶來的健康風險。

最後，洪華希強調，面對二手菸中的致癌物質，單靠通風只是杯水車薪。若要真正保護孩子免於二手菸傷害，最有效、也是唯一可靠的方法，就是「絕對不要在室內或車內抽菸」，才能避免孩童長期暴露於有害環境之中。

