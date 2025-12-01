開窗硬闖豪宅！與袁艾菲一家「對峙驚險畫面」曝：沒事別住山上

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星袁艾菲曾參與不少戲劇作品，讓觀眾印象深刻，而已婚的她也在2021年砸千萬買下新店住宅，不料近日她目睹獼猴徒手開窗闖入家中，夫妻二人就這樣跟猴子僵持許久，讓袁艾菲老公無奈喊：「沒事不要住山上」。

袁艾菲日前在社群中曝光一則影片，只見當時有隻猴子坐在窗外，而袁艾菲老公「老魚」正在驅趕，但下一秒猴子竟熟練的拉開紗窗硬闖，讓袁艾菲嚇喊「不要讓它進來啦」，老魚也一度懷疑是不是自己誤開窗戶，但後續才意識到「是牠自己開紗窗的吧」。

面臨猴子闖入的窘境，老魚臨危不亂表示不能夠餵食，跟猴子保持適當距離並拿東西敲打地板驅趕，但猴子只是在家中逃竄，絲毫沒有要離開的意思，顯然毫無成效，隨後猴子更是與袁艾菲一家上演一場「人猴大戰」，直到最後猴子從打開的窗戶逃走，這場鬧劇才畫下句點。

猴子（紅圈處）從窗戶逃跑。（圖／翻攝自IG）

