開窗通風也沒用！阿公1致癌習慣害孫咳不停 醫曝研究：颱風才吹得掉

【緯來新聞網】一般人總以為，只要有通風，抽菸就不會有太大影響。不過醫師示警，抽菸會釋放多種致癌物，光是通風根本無法吹散，必須要輕度颱風的等級，奉勸不要在車內和室內抽菸。

兒童腸胃科醫師洪華希在臉書粉專分享，日前一名久咳不癒、過敏嚴重的孩童來看診，阿公表示家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除濕機也開著，而且也沒有養寵物，但孫子的過敏總是好不了。結果一旁的阿嬤補槍：「但是你都在室內抽菸啊！」阿公則不好意思地辯解：「冤枉喔！我都有開窗耶！」



洪華希指出，「我有開窗通風啊」這句話他聽過無數次，通常大家以為吸菸者吸進去的比較毒，但其實不然。以科學角度計算，菸草燃燒會釋放7000多種化學物質，其中近70種是國際癌症研究機構（IARC）確認的一級致癌物，且菸草燃燒時散發出的「側流菸」，因燃燒溫度較低，會導致不完全燃燒，產生更多有機毒物，致癌濃度其實高於吸菸者吸入的「主流菸」。



那麼要吹散室內的致癌物，需要多強的風？洪華希引用環境物理學家James Repace曾發表過的研究，結果發現大概需要一個「小型龍捲風」的風速，才能達標。同樣的公式套用到台灣常見的小家庭，若是20坪的房子，住了一家4口（父母和2孩子），只有1個大人抽菸，室內風速必須達到每秒15公尺才安全，相當於輕度颱風的等級。



因此洪華希坦言，別再安慰自己「有開窗」了，面對二手菸的致癌物質，一般的通風只是杯水車薪，如果要保護孩子免於二手菸的傷害，最有效的方式，只有一個：「絕對不要在室內、車內抽菸」。



★《緯來新聞網》提醒您：吸菸有害身體健康 ★

