開第一槍！避免毛豬跨縣移動增加風險 宜縣府再加7天「禁運」外地豬

為避免毛豬跨縣移動增加風險，宜蘭縣政府今天在縣議會專案報告時宣布再加7天「禁運」外地豬政策。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕非洲豬瘟禁宰禁運至11月6日，宜蘭縣為避免毛豬跨縣移動增加風險，今天在縣議會專案報告時指出，中央開放解禁後，肉品市場扣除原定2天休市，將有7天「禁運外地豬」，以供應在地「宜蘭豬」為主，預計11月15日開放外縣市毛豬運進宜蘭屠宰，已和供銷雙方達成協議。

宜蘭縣議會今天舉行第20屆第6次大會，縣長施政總報告後，隨即進行非洲豬瘟專案報告。農業處長李新泰表示，宜蘭每天市場需求約400頭豬，半數以上靠外縣市供應，宜蘭豬約占一半200頭，中央自本月23日禁宰禁運至下月6日，經統計期間縣內累計未屠宰豬隻暫時能自給。

廣告 廣告

李新泰說，考量外地豬跨縣市移動風險，加上為紓解禁宰禁運期間，宜蘭累計未屠宰約3千頭毛豬，已與供銷雙方及豬農達成協議，7日中央解禁後，扣除2天休市，宜蘭會延長7天禁運外地豬，15日起再開放屠宰外縣市毛豬。

他說，宜蘭養豬場計84場，其中10場為廚餘養豬，屬高風險場域，已每天要求視訊檢查，針對疫調部分，累計222場次，平均1場檢查3次，縣內9場11頭病死豬部分，經化驗均是陰性，疫情並未擴及縣內。

李新泰說，針對相關產業鏈補貼，中央祭出補助，縣府也盤點是否還有資源能夠補貼豬農或豬商，為避免解禁後拍賣價格波動過大，已和供銷雙方達成共識，開市首日拍賣價格會參考10月21日、每公斤102.93元進行拍賣。

受禁宰禁運影響，宜蘭知名大鍋滷味店礁溪「三民大飯店」撐不住沒貨源，公告只能撐到本週日，下月3日起將店休5天；肉羹老店「阿娘給的蒜味肉羹」避免斷貨，也限量供應外帶組合包，目前店休至本月31日。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

政院拍板非洲豬瘟產業輔導方案 傳統肉攤暫停營業補助3萬

非洲豬瘟》豬隻禁運禁宰衝擊業者 農業部補貼措施出爐

豬隻禁宰禁運 基隆廟口小吃已見攤商暫停營業

