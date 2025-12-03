開第一槍！黃國昌宣布陳琬惠「嫁給宜蘭」選縣長：用行動改變宜蘭

民眾黨今天（3日）舉辦記者會，正式宣布徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長。（圖／鄒保祥攝）

2026大選腳步逼近，民眾黨今天（3日）開出第一槍，舉辦記者會正式宣布徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長。民眾黨主席黃國昌致詞時表示，他自己其實也算半個宜蘭人，因為他母親其實就在羅東長大，他今天非常高興能在記者會上，正式代表民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，「把琬惠嫁給宜蘭，成為真正的宜蘭人」。

民眾黨今天下午2時30分於台北市兆基文教大樓舉行【用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長】記者會，許多中央地方黨公職都親臨現場，民眾黨籍立委張啓楷、劉書彬、麥玉珍也都現身給予支持。陳琬惠也在記者會現場準備與她名字諧音的「碗粿」，還有宜蘭名產三星蔥，寓意「充滿勝算」。

黃國昌表示，陳琬惠2023年走入立法院一炮而紅，馬上成為立院最犀利的揭弊女神，他相信陳琬惠當年表現大家有目共睹。同時，琬惠持續深耕地方，回到宜蘭爭取地方建設，她在2024年立委選舉，有超過20%的選民給琬惠更多的肯定、信心。

黃國昌說，讓他佩服的是，選舉結束了以後，陳琬惠從來沒有離開宜蘭，他在2024年被前主席柯文哲交付任務，責任區除了新北以外，另外一個責任區就是宜蘭，自己那時到宜蘭，看到陳琬惠跟那麼多鄉親站在一起，雖然沒有公職，但從未忘記為宜蘭鄉親爭取權益。

黃國昌強調，自己現在回到宜蘭常會聽到陳琬惠的名字，聽到陳琬惠，大家都會豎起大拇指。他身為民眾黨的一員與有榮焉、非常驕傲，因此昨天的選決會一致同意，徵召陳琬惠參選宜蘭縣縣長。這正是柯文哲所講的，政治的核心在執行力，民眾黨以陳琬惠為榮，全黨上下做陳琬惠最堅強的後盾，也做宜蘭最堅強的後盾，一起跟陳琬惠用行動改變宜蘭。

陳琬惠接著說，她今天心情既開心又激動，自己從去年卸任立委後，就一步一腳印持續在宜蘭服務，她說昨天有許多宜蘭鄉親紛紛傳訊息鼓勵，也有人打電話向她表達支持，「宜蘭人常跟我講，我們沒有在看黨派的，我們是看人。」

陳琬惠強調，自己將帶領宜蘭再次找回方向，打造更美好的未來。（圖／鄒保祥攝）

陳琬惠指出，30年前的宜蘭從「台灣後山」翻轉為縣市治理典範，但這些年來，「因為地方領導者對公共利益的怠惰，毫無章法的治理態度，讓原來璀璨的蘭陽平原失去光彩，也讓宜蘭迷失方向。」因此她要帶領宜蘭再次找回方向，打造更美好的未來。

2人致詞結束後，黃國昌也親自授旗給陳琬惠，象徵為宜蘭縣開啟新頁，陳琬惠大力揮舞著民眾黨旗幟，台下黨公職們也激動高喊著「凍蒜」，為選情注入能量。

黃國昌親自授旗給陳琬惠，陳大力揮舞著民眾黨旗幟，台下黨公職們也激動高喊著「凍蒜」。（圖／鄒保祥攝）



