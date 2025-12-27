開箱中國貨櫃武器艦 原來美軍早已實現飛彈貨櫃化

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近日網路流傳多張中國新型飛彈船外型，但卻是將民用貨櫃船武裝化，將武器系統整合進貨櫃，藏匿於民用商船中伺機發射。不過這並非中國專利，早在10年前，俄羅斯就曾發展出貨櫃飛彈系統並嘗試外銷；近年也不乏伊朗等缺乏軍事預算的國家，將武器整合進民用載具，美軍更是已發展出MK70貨櫃式發射系統，並已裝載在各式軍艦。

隨著衛星監偵技術的發達，任何軍事動向都難逃衛星捕捉，因此軍事裝備便逐漸有去識別化的趨勢，藉由藏匿於各種民間場所、載具，來達到突襲發射等目的。其中，俄羅斯更早在2010年，就研發出「Club-K」貨櫃發射系統，可裝載3M-54「口徑」巡弋飛彈，並能跳脫軍事平台載具，可裝載於火車、貨車及貨輪上，呈現出軍事去中心化的作戰樣貌。

此外，利用集裝箱貨櫃整合武器系統，更保證了武器系統具備「模組化」、「即插即用」等優勢特性，近年強調任務式裝載模組化裝備的軍艦平台，也多是以貨櫃尺寸進行設計。不僅運送裝備方便，也有利於軍艦維修；美軍目前便發展出MK70貨櫃式發射系統，將4個MK 41 VLS 單元裝入一個貨櫃中，可以由聯結車運輸並部署在陸地上，也能搭載於其他美軍艦艇上，臨時增加海上作戰時的彈藥攜帶量。目前美軍便發揮其「即插即用」特性，部署於濱海作戰艦上，根據任務靈活部署，未來可望進一步擴大部署至中小型等無法容納垂直發射系統的軍艦。

而貨櫃式發射系統，也有利於軍事預算不充裕的中小型國家，這類國家通常沒有足夠預算採購軍規載台，因此可利用改裝民用載台，裝備貨櫃式武器系統，而大型的民用載台如貨櫃船等，更能發揮數量規模優勢。例如伊朗就曾在2024年，演示利用貨櫃船發射2枚彈道飛彈，大幅增加敵方追蹤潛在威脅的難度。

