開箱勞力士最新專賣店在麗晶精品！三角坑紋、3255型機芯都是空間隱藏巧思

勞力士Rolex專門店變得不一樣了！以最新形象風格概念在臺打造全新品牌專賣店，攜手中美鐘錶選址「低調老錢」的代表性商場，「全台精品首府」晶華酒店麗晶精品地下一樓，聚集超過50家精品品牌和餐廳，並與樓上五星飯店相互連通，以下就來搶先開箱開放式空間巧思！

勞力士最新專賣店在麗晶精品

勞力士中美鐘錶選址晶華酒店麗晶精品B1，開設新一代以全新形象概念打造的品牌專賣店。





勞力士 X 中美鐘錶

中美鐘錶創立於1952年，憑藉其專業商譽是標誌性鐘錶商家，與勞力士特約零售的合作逾四十年，總經理王文祥先生表示：「延續勞力士與中美鐘錶共同追求卓越品質與服務的精神。這家專門店完美呈現了勞力士腕錶所代表的永恒經典、歷久彌新的設計風格，以及精益求精的不懈追求。」全新專門店的開設更是雙方共同於在市場影響力的進一步拓展。

勞力士最新專賣店在麗晶精品

桌邊條紋裝飾靈感源自經典蠔式腕錶的三角坑紋外圈，上方的圓拱形吊燈型態，則讓人聯想起勞力士的日期窗凸透鏡。





勞力士專賣店變得不一樣了

空間是賞錶的延續，也是提供當今錶迷感受品牌設計和核心價值的第一線體驗。如果有機會走進新一代的勞力士世界，你會發現勞力士依然穩重但「不拘束」、輕鬆氣氛中細節更十足到位。首先是色彩定調，展示櫃等採用胡桃木，飾以青銅與黃銅，再點綴當配綠色天鵝絨或皮革座椅等家具，整體呈現溫潤的精緻感，同時蘊藏錶款設計美學。

勞力士最新專賣店在麗晶精品

沙發休憩區。





勞力士最新專賣店在麗晶精品

粉飾灰泥的大片牆壁與皮革包覆裝飾，重現Oyster Perpetual Day-Date （蠔式恒動星期日曆型）的3255型機芯。





當勞力士的錶變成一家店？

走入佔地261平方尺的店內，第一個空間以大型鐘錶櫃/接待區為中心，側邊的直線設計靈感源自經典蠔式腕錶的三角坑紋外圈，上方的圓拱形吊燈型態，則讓人聯想起勞力士錶款獨特的日期窗凸透鏡。再往深處走入，則是來到了大型沙發休憩和飲料吧台區，巧思在粉飾灰泥的大片牆壁與皮革包覆裝飾，重現Oyster Perpetual Day-Date （蠔式恒動星期日曆型）的3255型機芯。全新專賣店也打破傳統意義上的制式「交易桌椅」，讓品牌綠色沙發、單椅、石桌和書架上的書籍等等，營造出更像是迎賓廳房的改VIP招待區。

勞力士最新專賣店在麗晶精品

VIP區。









中美鐘錶全新勞力士專門店





中美鐘錶創立於一九五二年，展示銷售Cartier、Piaget、Hublot、Bvlgari、Breguet、Franck Muller、百年靈Breitling、H. Moser & Cie、Longines等十餘品牌，並為勞力士特約零售商。目前中美鐘錶Rolex專門店有：





大安店

地址：臺北市忠孝東路四段1號

電話：+886 2 2779 1558

營業時間：週一至週日11:00-20:30





麗晶精品店

地址：臺北市中山北路二段39巷3號B1

電話：+886 2 2511 3156

營業時間：週一至週日10:00-21:00









