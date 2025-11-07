開箱北捷AI大腦！ 秒判車廂奔跑、衝突、搶座位

北捷首輛AI列車。（圖／TVBS）

捷運車廂內一群人急促奔跑，駕駛室警示音立刻響起，隨即螢幕跳出異常通知，AI系統即刻偵測並迅速反應，顯示AI科技在列車安全管理上的即時應用。北捷車輛處信義場股長陳怡誠表示，在模擬對峙情境中，當乘客手持疑似武器，面對群眾距離僅2.5公尺並出現大幅肢體動作，AI也能及時掌握，協助行控中心做出快速反應。

北捷台北車站行控中心。（圖／TVBS）

車輛一廠廠長黃慶祥指出，旅客奔跑、對峙或衝突行為，是車廂最容易發生安全事件的項目，透過人工智慧提前偵測，能快速通報行控中心進行後續處理，降低事故風險。以往捷運場域若發生衝突或暴力事件，站務人員往往無法在第一時間掌握現場狀況，如今有了AI偵測系統，通報時間縮短至僅需一秒鐘。黃慶祥表示，北捷首輛搭載AI系統的數位列車配置360度魚眼攝影機，偵測範圍達1.5公尺左右，能全方位掌握車廂內異常行為，與傳統固定角度攝影機相比，偵測範圍大幅提升。

這輛列車依據車廂長度與旅客活動範圍，配置六到七組魚眼攝影機，可掌握從爭吵到優先座讓位等各種乘客動態。目前AI列車僅在淡水信義線與板南線各配置一輛，未來松山綠線也將試辦，期望透過累積經驗，使AI偵測功能更成熟。

北捷導入AI系統。（圖／TVBS）

AI系統的導入，不僅提升車廂安全，也強化整體行控中心運作效率。北捷行控中心副主任楊宗哲表示，控制員過去需要讀取大量資訊，判斷列車與人流狀況相當複雜。新系統整合票證、人流、軌道與列車載重數據，透過視覺化介面及AI研判提示，使決策更即時、效率大幅提升。系統已於板南線試行，未來將擴展至其他路線。

另外，在大型活動結束時，國父紀念館站五號出口連通道設置人流顯示面板，旅客進入月台前即可掌握擁擠狀況，依照燈號選擇動線，分散人流，減少擁擠。楊宗哲指出，透過AI人流辨識，可合理分配月台一至六節車廂的乘客，避免集中在單一區域。

從列車到月台，北捷各環節正陸續導入AI技術。逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢表示，日本在AI應用方面已相當成熟，包括維修預測與零件耗損偵測，能降低突發風險。國內鐵道業者若運用AI提前掌握設備狀況，可提升運輸安全與服務穩定性，保障民眾權益。台北城市網絡仰賴科技與人力的雙重支撐，打造智慧化運輸系統，使城市更聰明、更具韌性。AI系統的導入不僅保障上百萬通勤族的日常安全，也為未來智慧運輸奠定基礎，展現北捷在都市公共運輸安全管理上的前瞻思維。

