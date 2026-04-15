開箱北歐森林感寵物宅！客廳收納櫃變貓跳台，30 年老房翻新化為毛孩共享的自然劇場

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編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 構設計

座落於環河邊的 40 坪三十年老屋，展開了一場關於空間秩序的華麗重構。針對老舊建築常見的低矮樑柱與零碎格局，構設計大膽打破束縛，以北歐風的純白、灰調與木質為基底，結合烤漆、實木皮與清水模等溫潤建材，將冷氣管線與收納機能隱形化，構築出如同森林般深呼吸的公領域空間。將電視牆、樑柱與櫃體轉化為垂直的動態步道，讓貓咪的攀爬與漫步成為家中流動的視覺風景，更巧妙化解了結構壓迫感，實現了人、貓、音樂與自然和諧共存的理想生活圖譜。

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（Before+After）平面圖提供_構設計

【個別空間改造計畫】

1. 玄關：

原始老屋沒有完整的玄關空間，近門即感受到混亂與壓迫感。設計師透過微調格局後建立出完整的落塵區，並在玄關規劃落地櫃收納與穿鞋椅，機能豐富多元，櫃體立面加裝洞洞板讓收納更為彈性，也可以作為端景裝飾，地板鋪陳好清潔維護的花磚，與室內木地板做區隔。

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2.客廳：

原本的老屋因為採用大量深色木質顯得昏暗，重塑公領域格局，並選用清新的灰色調與木質鋪陳，讓長型開放式客廳既寬敞又明亮。以簡約設計為出發，電視牆採用清水模塗料，也讓隱藏門藏於電視主牆。兩側櫃體結合貓跳台設計，高低錯落的設計弱化樑柱存在感，賦予日常收納雙重機能。

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原本的陽台區域隨意堆放貓跳台，顯得雜亂無髒，設計團隊依照老屋的樑柱結構重新梳理室內陽台，將原的的陽台空間打造成貓咪專屬空間，採用玻璃拉門讓光線流通，內部則以白色櫃體搭配海藍色塗料，呈現出清透活潑的北歐風格，建構人寵共樂的居家空間。

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3.餐廳：

淺木板材打造的貓跳台層架櫃以同樣材質一路延伸到餐廳區域，延展空間尺度外也弱化隱藏門的存在。因為原本舊家就有祭拜祖先，但老式神龕顯得突兀，因此在重塑餐廳區域時，將神龕結合櫃體的設計，中間使用伸縮桌板，讓整體設計融入風格，但又維持屋主所需要的機能。烤箱、微波爐等等小型廚電規劃在廚房外側，透過備餐櫃與水槽整合，有時不需要走進廚房就能做輕食、清洗水果與沖泡咖啡茶飲。

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4.廚房：

維持原本一字型封閉是廚房設計，但是將廚具與地板整套翻新，鋪陳灰藍花磚、搭配防濺板的灰藍烤漆玻璃，襯托整體米白色廚具，讓老舊廚房變成亮眼的現代料理空間。透過局部電器外移的方式釋放一字型廚房，在不變動格局的狀態下提升空間感與使用便利性。

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5.琴房：

原本端滿雜物的客房重新整理後，將天、地、壁融入隔音機能，專業琴房規劃；原本的樑柱也透過造型隔音板修飾，窗邊空間規劃成書桌，下方帶有開放式收納機能，建構出女屋主夢想的專業琴房，教學與練琴擁有專屬空間、也不擔心打擾鄰居。

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After

6.主臥：

原本老派的主臥也整個翻新，沿用公領域的淺木與白色系建構清爽北歐風格，床頭沿著樑下規劃嵌入式收納，打造平面化的收納系統；床頭櫃以壁龕設計取代凸出櫃體，實用卻不會壓迫到床鋪兩側過道空間。利用窗邊空間打造長條形櫃體，不僅提供額外的收納機能、也可以作為閱讀小憩的空間。樑柱上方鑲嵌燈帶，傳統窗簾改為能上下調節高度的風琴簾，充分利用大面採光創造擁有多元機能的舒適寢居空間。

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After

重塑後的主臥空間將側邊整面衣櫃牆體化，主衛稍微加高以利排水，內部以灰色磁磚為基調、上半段拼接湖水藍方型磁磚，並採用洗手台、馬桶與淋浴間獨立設計的三分離式衛浴，將陳舊的衛浴空間改造成時髦現代的設計。

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After

構設計／楊子瑩

地址：新北市新店區中央路179-1號1樓

電話：02-89137522

Email：madegodesign@gmail.com

網站：https://www.madegodesign.com/home

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