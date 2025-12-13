開箱南方壓箱寶！2025南區地方創生成果展駁二12/13、14盛大登場 六縣市魅力一次看

▲島嶼生活全開箱！南區地方創生展進駐駁二，市集、DIY、表演玩翻週末。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】國家發展委員會於12/13、12/14，在高雄駁二藝術特區大港倉舉辦「2025南區地方創生成果展」，以《寶島進行式：南方開箱中！》為主題，集結嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等南臺灣六縣市地方創生團隊，透過展覽、市集、表演與互動體驗，全面呈現南區地方創生的多元成果與蓬勃能量。

本次成果展以「開箱南方」為核心概念，內容橫跨島嶼生活策展、地方青年歌舞演出、DIY手作體驗、尋寶市集、闖關集章及繪本說故事等豐富活動，邀請民眾五感全開，深入認識南方土地孕育出的文化特色、產業創意與地方故事。活動現場氣氛熱絡，吸引不少親子家庭與年輕族群參與。

為凸顯南區地方創生的精神內涵，國發會特別委請南區輔導中心（國立中山大學）規劃「島嶼生活展」，以「土地的味道」、「海邊的創意」、「手作的溫度」及「城市的故事」四大主題，呈現南區各地具代表性的創生案例，並設置「南方的夢想」互動區，邀請民眾寫下對家鄉的期許與祝福，增進地方情感連結。

本次展覽亦融入永續理念，特別攜手嘉義縣中埔鄉「自鵬紙業」，運用環保再生紙材打造展場與開幕裝置，象徵南方地方創生邁向永續轉型的行動力。此外，活動邀請阿里山鄒族谷簏瑪文化創意工作室等多組青年團隊接力演出，展現南臺灣多元文化與青年創意活力；現場同時集結近30家地方品牌，推出結合農漁產品、文創商品及獨立書店的「尋寶體驗市集」，讓民眾以消費行動支持地方。

國發會國土區域離島發展處處長黃文彥於開幕式表示，近年天災頻仍，地方首當其衝，提升地方韌性與永續力刻不容緩，而地方創生正是回應環境變動的重要途徑。他也呼籲民眾多走進地方、支持在地商品，以實際行動為地方注入持續發展的動能。現場亦有多位產官學界代表出席，展現南區推動地方創生的跨域合作成果。

國發會指出，配合「地方創生3.0」政策推動，截至今年11月底，南區已成功媒合66件地方創生計畫，並首度攜手大型通路與人氣場域，引進逾120項南區地方創生商品進入實體通路，未來將持續陪伴在地團隊，深化產官學研合作，為地方發展注入創新活水。（圖╱記者王苡蘋攝）