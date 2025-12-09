開箱台中 20 坪會變色的家！貓跳台融入辦公區收納，告別傳統嵌燈用 RGB 燈帶一鍵切換生活場景

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 九日室內裝修設計

小編帶你看好宅

這個位於台中的 20 坪現代科技風住宅，是為一對重視生活品質的夫妻與他們的愛貓所量身打造。全室依照最舒適的空間分配，規劃兩房兩廳兩衛格局，風格上九日設計團隊巧妙地運用簡約灰白色調為基底，搭配精選建材如人字拼木地板和藝術塗料，營造出高質感的現代氛圍。其中，特別在空間配置RGB燈條，透過智能設計隨生活情境調整光線色彩，玄關也隱藏了電子衣櫥，讓在戶外沾染的異味、塵蟎留在玄關不帶進屋內，讓屋主在舒適的環境中享受科技帶來的便利。



落塵區採用無玄關設計，讓進門視野格外通透、客廳採光也能直接穿透到玄關空間；收納牆體化的設計將各類收納機能整合於同一個立面，維持廊道的寬敞感；另一側採用及腰端景櫃搭配L型格柵屏風，上方格柵結合琴鍵掛架能懸掛帽子、包包，下方矮櫃則提供一個具收納展示機能的平台，格柵則避免開門見灶的風水疑慮，同時保有光線與視線的通透性。裝修設計上除了風格營造外，更著重於實用性的智能科技細節！玄關規劃了電子衣櫥取代傳統污衣櫃，無論是吃完火鍋的油煙味、下雨天的潮濕霉味，或是戶外的空氣汙染，讓屋主一進門就能享受「回家即重新開機」的潔淨感受。室內空間人字拼木地板將視線引導至客廳採光窗，更顯公領域的寬敞尺度；告別傳統崁燈的單一時代，全屋採用的RGB燈條設計，1680萬色的炫彩效果隨心變換，輕鬆打造出彩虹般的視覺饗宴，讓家中每個角度都充滿強烈的科技感，能隨不同生活情境切換燈光色彩，，讓每天的生活都充滿新鮮感。利用客廳深度在沙發後方規劃成一個開放式辦公區域，辦公桌後方的櫃體設計採用階梯造型，層板與櫃體堆疊出的收納端景，不僅創造出別緻的收納端景，也是愛貓自由活動、躲藏的遊戲天地。



維持原本內縮的一字型廚房，在鄰近的區域規劃備餐櫃串連餐桌，建立出不同區域的收納機能，優化從料理到上桌享用的順暢動線。備餐櫃型態分為上下櫃設計，上櫃門片櫃可以儲藏備品不顯紊亂，下方及腰櫃則採用複合式櫃型設計，讓生活用品可以分門別類收納；平台則可以放置咖啡機、小烤箱等等小型廚電，方便準備下午茶與早餐輕食，在有限的空間創造滿滿的生活儀式感。

廣告 廣告

小編的最愛

主臥跳脫傳統系統衣櫃的設計，進門後的衣物收納區移植精品櫥窗的吊掛式設計模式，結合吊掛與端景櫃的複合式設計，並在吊掛五金下鑲嵌燈帶，讓日常收納增添更多精緻度。床尾則沿著樑下鑲嵌收納櫃，局部門片替換成玻璃材質，讓收藏的鞋包、公仔玩偶可以陳列出來，打造專屬於自己的專屬空間。

九日室內裝修設計／九日設計團隊

地址：台中市南屯區益豐路四段199號

電話：04-22548010

Email：9sun___@rs11.page

網站：https://www.risingsundesign.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>九日室內裝修設計

立即聯絡>>>九日室內裝修設計