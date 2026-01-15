開箱台灣怪味零食！在台比利時人讚「這口味」滿分 網兩派吵翻

生活中心／李紹宏報導

台灣零食玩很大！從皮蛋、香菜到生啤酒，特殊口味不斷挑戰味蕾。在台比利時創作者「Antoine 杰安」近期挑戰多款話題零食，評價卻相當兩極，榴槤洋芋片被他狠批「氣味就夠噁心」；生啤酒口味則因「莫名其妙的甜味」慘遭滑鐵盧。不過，他竟給香菜三角玉米片滿分評價，超狂口味偏好引發網友熱議。

台灣洋芋片口味相當多變。（示意圖／PIXABAY）

Antoine杰安在Threads上分享零食照，首先大嘆榴槤洋芋片的刺鼻氣味令他受不了，而生啤酒洋芋片雖然還原了啤酒香，卻因為甜度過高讓他困惑反問「啤酒何時變甜點了？」

然而，最令網友意外的是，被許多人視為「大魔王」的香菜口味三角脆片，竟深得杰安的心。身為「香菜黨」的他給出滿分，意外反轉了對香菜的刻板印象。

香菜口味的三角玉米片受到在台比利時人歡迎。（示意圖／PIXABAY）

文章一出，引發網友熱議，有人讚香菜口味真的不錯，不過也有網友認為，味道超怪。此外，還有網友笑喊不少口味真的很神奇，「介於好吃和難吃之間，好難吃」、「換挑戰皮蛋的看看」、「有啤酒的苦味..好不好吃呢？我不覺得到難吃..就是很特別」、「生啤就是要冰冰涼涼用超凍杯裝著喝下去！不要再搞這些有的沒的！」、「真的，但至少尾韻有點甜甜的。皮蛋好可怕，唯一能接受香菜」、「台灣人反骨耶，越難吃越多人買」。

