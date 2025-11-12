「開箱大溪」常設展 細品百年文化內涵

記者范瑜／專題報導

桃園市立大溪木藝生態博物館「大溪歷史館」，自民國105年開館以來即作為認識大溪人、生活與歷史的常設展館，「開箱大溪」常設展帶領觀眾綜覽大溪產業、社會民俗，敘說大溪人的生活與歷史，並打造「機械木裝置多媒體投影意象牆」，以童趣十足的木裝置，帶出大溪故事的地方印象，歡迎大小朋友前往探索與體驗。

6展區 全齡共融親近觀眾

大溪自清代起，基於大漢溪河運重要內陸河港的地理優勢，為重要貨物集散地，成為國際貿易網絡的一環，並造就了桃園地區最早的熱鬧市街，百餘年來，市街文化累積豐厚的有形與無形文化內涵。「大溪歷史館」將多年持續累積的研究成果，結合在地展示資源，利用新媒體的展示手法，開箱大溪的多元面貌。

「開箱大溪」看見大溪如何發展、大溪人如何經營地方的故事，從個人、家族或不同組織百年來發展及經營地方的角度切入，逐步認識大溪土地與人的故事。展覽分為「源自大漢溪」、「生根與拓展」、「樂為大溪事」、「大溪木發揚」、「共創共經營」與「大溪人說故事」6大展區，運用「機械木裝置結合投影」、「互動式觸控牆」、「情境投影」等進行展示設計，並有6部影片紀錄、5座擬真模型、11項實體與多媒體互動裝置，以及6處情境展示，將大溪豐富文獻資料、舊寫真圖像等知識內容，以全齡共融的方式親近觀眾。

擬真情境 文史具體化呈現

展場中以詳盡文字與豐富展品，介紹大溪樟腦經濟、茶的行旅、煤礦發展、林業故事，並打造商貿鉅子與建成商行、「林本源」家族與通議第、從「古裕發商號」到「源古本舖」等建築模型，使艱澀的文史內容具體化呈現，讓民眾近距離欣賞與了解大溪的歷史和文化。

此外，展覽規劃大溪大觀、老城區市街風貌、大溪地名書寫變化、四連棟記憶、迎六月廿四、知識青年產地等主題，並設有翻翻牌裝置，讓民眾認識大溪福仁宮十姓輪值機制；最特別的是「機械木裝置多媒體投影意象牆」，當參觀者經過時，牆上的木製藝術品透過機械裝置動起來，與即時數位投影同步，呈現每個木製作品背後的意義及大溪的故事。

大溪歷史館「開箱大溪」常設展，帶領觀眾綜覽大溪產業、社會民俗，敘說大溪人的生活與歷史。（記者范瑜攝）

當參觀者經過「機械木裝置多媒體投影意象牆」，牆上的木製藝術品透過機械裝置動起來，與即時數位投影同步，呈現大溪的特色。（記者范瑜攝）

展場中以詳盡文字與豐富展品介紹大溪樟腦經濟。（記者范瑜攝）

展覽以舊照片、老物件、影片紀錄等方式，呈現大溪這片土地的故事。（記者范瑜攝）

展覽中展示從「古裕發商號」到「源古本舖」建築模型，具體化呈現在地歷史。（記者范瑜攝）

展覽以文字、老照片及文物介紹大溪煤礦發展。（記者范瑜攝）

透過多元展品，民眾可近距離欣賞與了解大溪的歷史和文化。（記者范瑜攝）

參觀資訊。