開箱彰化700坪豪宅影片曝光 謝典林淡定稱「台北一般人家庭而已」

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／彰化報導

國民黨立委謝衣鳯家族位於溪州街區上的豪宅曾被外界關注，甚至還一度被誤認為是百貨公司，遭戲稱「衣鳯百貨」；彰化縣議長謝典林近日受邀開箱自家約700坪豪宅，有挑高家庭式籃球場、恆溫酒櫃及豪華衛浴等設施；不過謝謙稱「彰化土地便宜，這只是台北一般人的家庭而已」，引發網路議論。對此，網紅劉宇（四叉貓）今（1）日在臉書發文、並附上謝典林開箱影片截圖調侃，「難得有政治人物炫富，當然要多幫宣傳」。

謝典林近日接受財經網紅邀請開箱自家豪宅，謝表示，家族豪宅整塊大約700多坪，自己活動範圍則約140坪左右。影片中首先映入眼簾的就是一大片酒櫃，特別設計保存酒類可以恆溫恆濕，可放置300至400瓶酒。

謝典林也介紹位於自家3樓挑高2層樓的籃球場，直言是為了兒子而設計，用意是希望兒子可以把家裡當作一個有趣的地方；不僅如此，屋內還有高級視聽室、投影機、撞球桌。

網紅四叉貓劉宇也轉發該則影片表示，當年討論過的「衣鳳百貨」已經蓋好，謝典林拍了開箱影片，難得有政治人物炫富，當然要多幫宣傳。全棟700坪，不但擁有「家庭式」籃球場，恆溫大酒櫃、視聽室、豪華衛浴一應俱全，最後謝典林還謙虛地說「彰化的土地比較便宜，這棟大概就是台北市的一般人家庭而已」，令他相當不解。

而網友也在該名財經網紅的影片下留言，「第一次看到公職人員炫富欸好屌，多拍一點拜託」、「議長家比陶朱隱園還厲害，原來當議長這麼賺喔」、「議長只是怕生活太無聊才去當的，平常主要是當富二代」、「議長的薪水似乎沒辦法負擔」、「台北一般人是買不起房子的」、「請問是用台糖的地嗎？」、「這影片是要教人拜金還是抓弊？」

照片來源：翻攝自劉宇（四叉貓）臉書

