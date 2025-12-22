〔開箱影片〕19.8坪簡約北歐宅，多功能雙面中島搭配足量收納，以木質點綴灰白色系營造氛圍感，打造新婚夫妻溫馨家居

編輯 游芷涵｜圖片提供 有隅空間規劃所

今天要帶大家開箱這間19.8坪簡約北歐風的家，家庭成員是一對準備步入婚姻的夫妻，還有一隻小貓，一起來看看有隅空間規劃所的設計師陳珏蓉為他們規劃的新婚宅吧！

玄關

1.色系+隱藏門+特殊塗料

因為屋主希望家裡看起來比較簡約俐落，所以設計師在全室都是使用灰白的色系搭配木質去做點綴。在立面上，使用了樂土灰泥去呈現礦物塗料的紋理，然後做了一個隱藏門，把電箱藏入其中，讓視覺看起來更乾淨一些。塗料銜接收納櫃的地方還做了一個弧面，以圓潤的弧面去做包邊，修飾了櫃體生硬的側面線條，也有延伸視覺的效果。



2.中島雙面櫃

依照屋主需求，增設了餐廳中島，並利用中島做了雙面櫃的收納，使玄關空間不置於太壓迫。平時回家後，就可以利用中島檯面以及下方的櫃體，擺放鑰匙和信件以及收納比較常穿的鞋子，鞋櫃旁則是預留了空間去當作掃地機器人的家。

餐廚區

1.中島機能

雙面櫃的另一側，是屋主專門收藏紅酒的櫃體。因為屋主平時有小酌的習慣，日常也以輕食為主，所以設計師把內廚和外廚分開，讓中島可以進行簡單的料理，平常也能成為小酌的吧台。



2.系統板、餐桌

延伸到餐桌的部分，以灰色塗料的系統板增加兩者銜接的視覺層次，並在上方挑選了一盞可變化造型的線型吊燈，除了營造用餐的氛圍感，再搭配上屋主偏好的木質餐桌，使空間在灰白色系的襯托下，成為醒目的視覺焦點。

客廳

1.收納櫃

為了維持空間的簡潔俐落，客廳規劃了一整面的收納櫃，除了是玄關的鞋櫃外，其他皆做為儲物櫃使用。櫃體下方做了懸空設計，搭配上間接光源，看起來更輕盈有層次。



2.層板

右邊的展示層板可以用來擺放屋主收藏，下方還特別留了一個位置給貓跳台，設定好高度，不會顯得太壓迫。整面牆也延續玄關立面的礦物塗料鋪陳，形成一致且連貫的視覺效果。



3.電視柱

因為居住成員比較單純，設計師在客變階段將其中一間房間釋放出來，讓公領域更加開闊。為了最大化收納及展示空間，捨去傳統電視牆，並將電視轉向，利用俐落的旋轉電視架與天花板的樑位連結，電視架內也規劃了空管連接至一旁的矮櫃檯面做為機上盒或遊戲機的空間。擴大後的公領域，利用電視偏邊的擺放方式，讓整體偏右置放，留出左側更多的活動區域，不僅方便開啟收納櫃體，也讓貓咪的活動空間更為開闊，使整體生活動線更加順暢。



4.木百葉立面

電視後方為客廳的落地窗與原本做為房間的半腰窗，為了讓整體立面視覺更為簡潔乾淨，這樣的處理不僅能隱藏格局變動的線索，同時也讓自然光可以大量的灑入公領域，使整體氛圍更為開闊明亮。



5.右側展示櫃

右邊開放式的展示區域，屋主希望用來擺放他的公仔與樂高收藏。延續了整體空間的白色基調，搭配溫潤的木質元素，以扁鐵、系統板加上壓克力呈現較輕盈的層板方式，並在壓克力前後崁入條燈，使層板整面發光的視覺感成為公領域中的一大亮點。在下方的櫃體同樣有考量屋主養貓的需求，在最右邊的位置讓櫃體轉向面向走廊，並預留了放置自動貓砂機的空間。

主臥

1.床頭牆+床頭朝向

屋主希望床邊兩側皆保留走動空間，因此床頭的主要收納以旁邊的小床頭櫃為主，而床頭則選用白、灰色系統板拼接，營造出簡約俐落的氛圍。為了解決床頭緊鄰房門的格局，設計師在客變階段就為屋主新增了一小段的溢牆作為屏風，不僅可以遮檔視線、保留隱私，也讓臥室更具安定感。



2.衣櫃+梳妝台

床鋪對向利用頂天的衣櫃去弱化樑柱，使整體視覺更為統一整齊。同時也利用左側柱體與衣櫃之間約20公分的深度差，規劃出一個簡易的三角梳妝台，並在上方設置層板，可放置保養品或香氛，兼具實用與美感。

有隅空間規劃所／陳珏蓉、賴正偉、簡宏任

地址：台中市中區中山路76號2樓

電話：04-22227076

Email：haven.space.design@gmail.com

網站：https://www.havenspacedesign.com

