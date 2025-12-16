〔開箱影片〕22坪韓系奶油風新成屋新婚宅，足量收納還有夢想更衣室，打造小夫妻與萌寵的幸福居家

編輯 陳思靜｜圖片提供 晴翌珅空間設計

點連結看22坪韓系奶油宅 ▼

今天要帶大家開箱22坪新成屋，屋主是一對新婚夫妻，還有兩貓一狗，屋主喜歡韓風奶油色，一起來看看這個可愛的空間吧~

玄關

玄關設計

玄關進門處設計師幫屋主規劃了落地的穿衣鏡，再來的造型牆面後方則是為了隱藏電器櫃，那因為屋主風水考量，設計師則是利用貫穿整個家的弧形元素，規劃了一道可阻擋穿堂煞同時也是鞋櫃的櫃體，將實用機能也考慮進去了；除此之外，旁邊更規劃了開放式的展示櫃，有規劃一盞光源，可以打量展示品也讓玄關空間更明亮，而藉由這個內凹式的作法，降低櫃體的壓迫感。

廣告 廣告

客廳

1. 牆面留白+畫軌

玄關的弧形轉折過來，這裡有一面留白的牆面 ，女屋主很喜歡這個角落，這裡是掛家全家福照片的地方，屋主一家養了2隻貓咪和1隻狗狗，都是我心愛的家人，因此設計師在上面幫我預留了畫軌，讓未來替換照片時更為方便。



2. 電視牆設計

那這個牆面的下方，設計師很貼心規畫了貓洞，這個貓洞讓貓咪可以很隱密的上廁所，非常的貼心也很符合貓咪的習性；沿著這個貓洞的檯面延伸過來，便是收納機電櫃的所在，符合我們的收納習慣，使用起來也很便利。

那電視牆的設計採圓弧形的設計，利用木作堆疊出層次，並在背後打上間接光源，讓整體雖為奶油白的色彩，但在視覺上也更有層次。旁邊則結合展示檯面，讓屋主可以放公仔收藏。



3. 沙發背牆

因為屋主很喜歡出國買一些紀念品，加上還有些公仔收藏，因此屋主請設計師在空間中多增設一些收納及展示空間。設計師沿用弧形的元素，在沙發後方增加了展示空間，而弧形的牆面也是屋主喜歡的元素，化解了銳角帶來的壓迫感。因為有展示櫃的存在，最後選擇搭配上大小剛剛好的兩人沙發，讓兩人生活更加愜意。

餐廚

1. 線燈設計

沙發背牆上方有一根柱子橫過，設計師做了一條線性光帶延伸至餐廚區域，同時做了一個弧形修飾至備餐櫃及浴室上方，這調光帶既修飾了大樑也是視線的指引，沿著光帶走過來就到餐廚區！



2. 備餐檯

光帶下方就是備餐檯和進入浴室的隱藏門，隱藏門以現代感的線性元素修飾門扇，讓客浴在公領域中隱形，化解一直看到如廁空間的尷尬；備餐檯以壁龕的形式，以弧形修飾銳角，回應整體空間的元素，櫃體不做全封閉式的方式，降低立面的壓迫感，但不失實用機能；下方櫃體則加上門片，裡面有掃地機器人的擺放空間，上方可做為擺放咖啡機的所在。



3. 中島吧台

因為屋主需要有一個打麻將的空間，還有讓寵物們可以奔跑的場地，加上生活習慣之故，最後決定在客廳利用升降桌作為餐桌，那餐廚區域就可以留有空地。



因此，在廚房的區域規劃了中島吧台，加上屋主跟設計師討論後選擇的吧台燈，讓這裡成為一個小輕食區，成為屋主兩個人做在這裡喝杯咖啡，然後跟狗狗貓貓一起度過歲月靜好的午後。

走廊

拱門設計

我非常喜歡弧形的設計，也很希望空間中能夠有一道拱門的存在，因此設計師選定在走廊這裡加上拱門元素，讓公私領域有了過度，除此之外也有點大型家具像：床會不好進入，因此在做法上以一個框的形式表達，來達成我的夢想與實際面的問題。而這個拱門的設計和電視牆遙遙呼應，我覺得非常棒！每次當走過這個拱門都會覺得非常有儀式感。

主臥

1. 主臥設計

主臥室延續奶油色的設定，因天花板上方有樑柱橫亙，設計師建議屋主選擇有深度的床頭櫃，這樣可以化解直接睡在樑下的問題。整體設計簡潔明亮，沒有過於複雜的規劃，讓睡眠品質更好。



2. 更衣室設計

在更衣室中左邊是男主人使用的空間，右邊是女主人使用的區域，依照需求兩個的需求分別規劃；規劃了落地的櫃體，可以掛洋裝，另外還有掛襯衫及上衣的部分，同時也規劃了很多拉抽，也特別將木抽屜換成玻璃抽屜，讓裡面的物品一目了然。

晴翌珅空間設計／賴俞瑄

地址：新竹縣竹北市嘉興路503號

電話：0980606610、03-5558917

Email：dior770228@gmail.com

網站：http://www.cisdesign.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>晴翌珅空間設計

立即聯絡>>>晴翌珅空間設計