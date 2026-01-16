〔開箱影片〕 24坪混搭風美宅，莫蘭迪色系搭配質感收納，半開放式廚房與書房設計，讓家更顯開闊明亮

編輯 游芷涵｜圖片提供 法藝設計

點擊下方影片，用5分鐘看「莫蘭迪混搭宅」的精彩設計▼

今天要帶大家一起開箱一間 24 坪、2+1 房 2 廳的新成屋。在有限的坪數中，透過設計巧思放大空間感受，打造出兼具 機能、美感與生活溫度的現代混搭宅，讓空間既現代又不失家的溫度，跟著小編一起來看看吧！

玄關

1.機能+收納

玄關收納量很足夠，一進門遇到的柱體，利用深度搭配木質收納櫃，藉此規劃出一個內凹空間，底部則貼附石紋薄磚與造型吊燈，讓歸家時刻非常有儀式感，除此之外，更搭配了黑色抽屜作為鑰匙與信件的收納，藉此豐富使用機能性。再過來的木質收納櫃，作為一個超大容量的鞋櫃，讓一家四口的鞋子都能收納其中。



2.屏風

屋主很在意風水問題，因此設計了屏風，阻擋穿堂煞的問題，但同時又希望玄關也能是明亮且富有採光的。因此這面屏風的設計上，使用灰階藝術塗料搭配燙金點綴增加層次感，並結合玻璃磚造型，有效延伸客廳的採光。弧形曲線的屏風讓整體看起來更圓潤，結合鐵件置物平台可以展示畫作、收藏，讓歸家就能望見精彩端景。



3.落塵區

玄關地坪採用花磚鋪敘，與進入公領域的地坪材質區隔，也具有落塵區的作用。

廣告 廣告

餐廚區

1.餐邊櫃

餐桌旁設有人字木紋貼面的餐邊櫃，兼具美觀與實用收納機能；兩側配置開放式展示櫃，嵌入柔和間接光源，不僅可陳列收藏品，也為用餐空間增添層次與溫潤氛圍。



2.中島+雙面餐具櫃

中島的設計巧妙結合機能與美感，滿足日常生活的多樣需求。在中島的上方配置玻璃摺疊門，有效阻隔油煙，同時維持空間的明亮與穿透感，而中島的背面兼具電器與餐具收納功能的櫃體，整齊收納各式家電用品；下方更貼心預留掃地機器人的停泊空間，展現生活細節中的人性化思維與設計的完整性。



3.石紋磁磚牆面

半開放式的廚房設計，以輕盈柔和的莫蘭迪綠為主調，營造出明亮又富有活力的氛圍，讓料理時光更顯愉悅。櫥櫃面板搭配簡約線板造型，細節中展現低調的精緻感；而防濺背板則選用擬真石紋的大片瓷磚，不僅提升整體質感，更兼具易清潔與耐用的實用特性，讓美感與機能完美平衡，構築出一處兼具溫度與品味的現代廚房。

客廳

1.餐廳機能櫃

透過藍色櫃體融入大量的收納機能，與展示櫃並行，讓屋主可以在這裡擺放旅遊紀念品及收藏。



2.電視牆

電視牆使用仿真大理石紋薄磚貼附，增加整體空間的質感，並結合線性元素、弧形內凹修飾與間接光源，讓牆面更有設計感。同時用隱藏門片收納電視用品及影音設備的機能，使整體立面乾淨俐落。

書房

1.半開放玻璃+玻璃拉門

以半牆結合玻璃拉門的設計，巧妙界定場域邊界，既是沙發背牆，也是光影流動的通道。弧形線條搭配溫潤木紋，讓空間在柔和中展現層次感；半牆的設定，不僅延伸採光、共享明亮，更保留獨立與開放的彈性，使生活場景在光與木的對話中自然展開，而玻璃拉門，也可完全收於牆邊，使整體視覺看起來更加寬敞。



2.開放書櫃+書桌

走入書房，開放式櫃體以俐落的層次鋪陳視覺，讓書籍與收藏在觸手可及之處，加入橫式格柵的設計為空間添上一抹靜謐的氣息，並融合整面白色櫃體留有鋼琴專屬位置，讓藝術與生活相互共鳴，在實用收納與優雅品味之間，營造出沉靜而有韻律的閱讀氛圍。除此之外，因應屋主需求，加入寬敞的雙人書桌，搭配透明桌腳，兩人共坐也非常安全！

主臥

1.進門櫃體

進入主臥室後，以整牆衣櫃打造大容量收納空間，日常衣物井然有序、一目了然。開放式展示櫃以大理石紋、木紋與玻璃的撞色設計交織出豐富層次，讓包包與收藏品成為空間的亮點，內嵌燈條柔和映照，營造出低調奢華的展示氛圍，讓生活質感與美學並存於一室。



2.床頭牆

床頭旁側牆面以掛勾設計讓污衣、包包隨手可掛，實用又便利。床頭牆則運用俐落線條修飾牆面，巧妙隱藏門片，使立面層次更豐富而不顯突兀。廁所入口亦以隱藏門形式融入其中，不僅修正原始格局，更維持整體視覺的連貫性。透過細節與比例的拿捏，讓實用機能與美感並行，打造出兼具秩序與溫度的臥室空間。

小孩房

色彩&收納

小孩房以柔和的藝術塗料打造床頭牆面，簡潔素雅的色調深得孩子們喜愛，營造出溫馨而純淨的氛圍。巧妙運用架高臥榻取代傳統床架，上方可直接鋪設床包，讓兩人一同入睡也不顯擁擠。臥榻下方規劃兩組收納空間，完整運用零碎角落，讓玩具、寢具各有所歸。整體設計兼具童趣與實用，為孩子們創造一方共享又獨立的小天地。同時，旁邊結合開放式收納櫃，可展示娃娃、玩具及書籍，並結合安全軟包讓孩子活動更為安心。

法藝設計／鍾宜君

地址：新北市永和區中興街96號7樓

電話：0928246881

Email：fayideco@gmail.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>法藝設計

立即聯絡>>>法藝設計