〔開箱影片〕43.5坪3房2廳中古屋變身溫馨居，日式三分離衛浴與完美收納配置讓生活更舒適
編輯 游芷涵｜圖片提供 賀澤室內設計
點擊下方影片，用5分鐘看「自由風機能宅」的精彩設計▼
這間 43.5 坪、三房兩廳、自由風的中古屋。當年屋主夫妻剛到竹北工作時，還是新婚，一家四口住在坪數較小、缺乏裝修經驗的樣品屋裡，空間與收納都略顯不足。隨著孩子逐漸長大，他們開始期待一個更寬敞、真正能陪伴家人成長的家。直到遇見這間採光充足、格局方正的房屋，才讓他們決定展開新的生活篇章。也因為有過第一次買房的經驗，這次他們對家的想像更為清晰，與設計師討論後，無論在機能或格局上，都做了更貼近生活需求的調整與升級，快跟小編一起來看看吧～
玄關
1.機能
入門處，穿鞋椅是用大理石紋的系統板，看起來很有輕奢的質感，下面是按壓式的抽屜，也具備穿鞋椅機能，坐在這邊換鞋很方便。然後就是滿滿的收納設計！牆面的洞洞板可以用來掛鑰匙或是帽子，櫃子的話可以放一些出門會用到的備品，深度做得很夠可以用來放很多東西，旁邊的吊衣桿可以掛外套。
2.長虹玻璃×弧形設計×地坪
因為玄關決定了房子的第一印象，所以設計師將這裡重點規劃，調整了尺寸面積，將衣帽櫃跟屏風的功能做結合，側板用了長虹玻璃開口，看起來很有造型，也增加採光。而立面跟天花都用了很柔和的圓弧修飾線條，地坪也用不同的磁磚鋪陳，劃分玄關和客廳的區域。
客廳
電視牆&機櫃
因為屋主希望家裡的配色不要太強烈，所以設計師用礦物塗料刷了看起來很平靜的灰色並做了水泥牆紋理，搭配屋主的音響，使整體看起來很有質感。電視機櫃則藏在窗邊臥榻下面，使用玻璃門片方便散熱與遙控，旁邊一側則是做了一整片系統櫃抽屜收納。
多功能區
1. 展示格櫃&空間規劃
由於屋主一家在客廳活動的時間比較多，所以取消了一間房間，讓公領域變得更寬敞通透。展示格櫃做了各個不同大小的層板，可以用來擺書籍還有小朋友的畫，整個開放式公領域的規劃讓一家可以享受很溫馨的親子時光～這裡的立面，藏了一個主臥的隱藏門在這裡，讓空間看起來很和諧。門片以木紋修飾、沒有門把突兀的問題，很有設計感。
2.酪梨綠櫃體
接下來的櫃體，是屋主特別喜歡的地方！屋主將家中配色完全交給設計師去做處理，挑選了酪梨綠去做跳色，看起來很溫和不刺眼，非常特別。這個綠色櫃體延伸到走道，一整面收納非常實用，可以放吸塵器或是行李箱這種大型物件；而且因為屋主之前舊家污衣籃都沒有位子放，所以這次有特別請設計師做了投入孔，就在浴室旁邊，動線非常順暢！
餐廳
修飾美學
走到餐廳這邊，靠近玄關的櫃體其實是雙面櫃，設計師特意把玄關洞洞板做得比較淺，這樣就可以給餐廚區騰出更多收納空間；另一邊，設計師使用跟餐櫃相同的色系和材質去化解中間這個樑柱，平時完全不會注意到這邊有樑！旁邊這扇隱藏門是通往客浴的，在門片上使用了茶鏡去做帶狀修飾，讓空間的視覺更輕盈～
客浴
仿日式格局
客浴主要是讓家中兩個小朋友用，因為屋主之前在日本留學homestay，他們是三分離衛浴，覺得這樣動線很方便，因此設計師克服管線問題，做成這種把廁所跟淋浴間分開的日式格局，然後在外面配置兩組洗手台，這樣就不會搶廁所啦～另外搭配了屋主喜歡的木紋磚，看起來更有日式的感覺了！
主臥
格局&收納
設計師把原本的開門方向調整，讓整個主臥面積變大，也改變了原先進入房門後要經過更衣間的格局，把臥室和更衣間分成兩個區域。這邊的更衣間主要是用來掛女屋主的衣服，床尾那面櫃體則是用來收納男屋主的，這一面櫃體門片是水泥紋的系統櫃，呼應了客廳電視牆的風格，紋理很好看也不單調～
主衛浴
色系&材質
因為屋主之前很常去住飯店，看到灰色系的房間，覺得很有質感，所以和設計師提出想要做灰色系的浴室，將牆面用了霧灰色的磁磚和仿石紋的板材，地板也是用同色系的六角磚，浴缸則是選了這種蛋型浴缸，看起來很有格調。
賀澤室內設計／張益勝+賀澤團隊
地址：新竹縣竹北市自強五路37號1樓
電話：03-6681222
Email：Hozo.design@gmail.com
網站：http://www.hozo-design.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
