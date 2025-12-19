〔開箱影片〕70年老屋翻新，變身工業風咖啡店，奶茶色外觀與旋轉樓梯，打造時尚質感空間

編輯 陳思靜｜圖片提供 芯境設計有限公司

點連結 看70年老屋翻新工業風咖啡店 ▼

今天要來開箱位於雲林虎尾的「滴所」，這是一間咖啡店兼酒吧，在設計師接手改造前曾經是棟70年的老屋，一起看看改造後變身「微醺工業風」的樣子吧~

建築外觀

外觀設計

在這個街廓上都是上了年紀的老屋，原本這也是棟年屆70年歷史的老屋，屋主接手後希望在外觀的改造上，能以減法設計為主，透過減去繁複的外觀，像是雨遮、鐵捲門、鋁窗等物件，讓建物反璞歸真，回歸最簡潔的狀態，如此在這個老屋林立的老街上就會變得非常醒目。當設計師將繁複的建築外觀拿掉後，更露出了大面且落地窗扇和門扇，更換窗框後，讓整個建築體看起來非常的現代感，在老屋林立的街道上也更加自成一格。



除此之外，設計師將斑剝且凹凸不平的立面上漆上奶茶米色，這也是業主太太最喜歡的顏色，也跟logo的色系呼應。

廣告 廣告

一樓

1. 樓梯

走進一樓後率先就可以看到在空間中佇立的旋轉樓梯。

原先舊有的樓梯位置在較不合邏輯的地方，業主希望樓梯成為這個空間中的焦點，甚至是從外往裡面看時的驚喜。因為一層樓的空間大概只有10坪，討論後覺得旋轉樓梯是一個不錯的方案，也是比較省空間的作法，樓梯的側邊是整片的金屬烤漆，向上延伸的方式，不僅串連了空間，更創造出視覺的流動感，不僅連接了上下動線，真正成為室內外的視覺焦點。



2. 地坪材質

地坪的材質選用了深淺灰色與白色共構的六角磚，利用三個顏色的組成，希望客人一進門不要感受太冰冷，但仍保有現代俐落地感受。



3. 吧檯設計

往裡面走可以看到吧台的規劃，當初把吧台規劃在一樓，是希望這個區域能兼做廚房使用之外，也能在有限的空間中增加座位，讓熟客無論是在白天的咖啡時段、還是晚上的酒吧時段，在進入空間後都能於此處與屋主暢聊互動，讓裡外兼具機能性，也擁有愉快的時光。



4. 工業風元素

為了呼應工業風的定調，吧台區域使用了鐵件與木質作為層架，上方可擺放酒類等物品；並規劃有軌道燈加強照明+造型吊燈，讓照明更有氛圍；同時吧台的設計則以木質結合細的磁磚拼貼，吧台椅也經過精挑細選，椅腳的黑色鐵件呼應工業風元素，具有包覆性的弧形椅背讓乘坐更舒適。

二樓

1. 弧形矮牆

沿著旋轉樓梯上二樓，我以木質貼皮規劃了弧形矮牆，這道矮牆增加安全性，避免有人員跌落；而弧形矮牆一路延伸至座位區成為靠背，讓空間的視覺效果既具有延伸性，更整體好看，同時更能看到對面糖廠的一片綠意。



2. 座位規劃

弧形牆面延伸過來之處，這裡做了向臥榻般的L型座位，並且選擇較低矮的椅背，這樣的做法可以讓二樓彷彿成為一個包廂般，容納較多的人一起相聚，同時也不用擺放這麼多張椅子；而較低矮的椅背則不阻礙視覺穿透，讓整體空間看起來更開闊。



3. 窗邊吊燈設計

雖然旋轉樓梯是整個空間的視覺焦點，但考量到酒吧是夜晚營業，晚上比較難從室外看見旋轉樓梯，同時也想給來小酌的朋友們一種歸家的溫暖，希望總有一盞燈讓來人知道有地方在等著他，因此決定在二樓處選擇一盞造型吊燈，如此一來晚上把燈點亮，就歡迎著迷途的酒友們前來喝一杯。

三樓

三樓規劃

三樓的規劃很簡單，主要是將老屋的結構、防水完善後，加上雨遮，晚上更會點上溫潤的光源，讓這裡成為整家店的私密角落，屋主更在這裡種植了業主喜歡的植物，如果客流量不大的時候，這裡可以作為私人包廂出借

晚上吹著徐徐微風悠哉喝酒，是人生一大樂事！

芯境設計有限公司／林芷芯

地址：台中市北屯區雷中街91巷1號

電話：0937973134、04-23269983

Email：hsinjingdesign@gmail.com

網站：https://www.hjdesign.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>芯境設計有限公司

立即聯絡>>>芯境設計有限公司